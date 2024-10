"Es un atentado a nuestra integridad": vecinos exigen suministro de agua

Luego de un mes con fallas en el suministro de agua potable en colonias del norte de la ciudad, vecinos acudieron a Agua de Hermosillo para solicitar solución ante su demanda.

Luego de un mes con fallas en el suministro de agua potable en colonias del norte de la ciudad, vecinos acudieron a Agua de Hermosillo para solicitar solución ante su demanda.

Enrique Mejía, vecino de la colonia Mártires de Cananea, señaló que desde hace varias semanas no hay servicio del vital líquido durante el día, ya que el agua se corta a las 19:00 y regresa hasta la madrugada.

"Tenemos este problema desde hace más de un mes, el agua se va a en la tarde y regresa hasta las 4 o 5 de la mañana, muchos somos estudiantes o personas que trabajan, y que en el transcurso del día no se encuentran en su domicilio" , agregó.

Mejía mencionó que acudieron a las instalaciones de Agua de Hermosillo para buscar hablar con las autoridades y que éstas les den alguna respuesta ante su problemática.

Atentado a la integridad

La señora María Dina Aguirre Ayala, vecina de la colonia Canteras, señaló esta situación como abuso psicológico y un atentado contra su integridad, puesto que cuenta con suministro de agua dos o tres horas al día y mencionó que esto no le permite realizar sus actividades cotidianas.

"Esto es un atentado a nuestra integridad, las personas mayores que estamos enfermas, por ejemplo, hay un vecino que compró unos bidones para rellenarlos de agua, pero sufre de la espalda y no puede cargar, hay madres con niños chiquitos y no pueden realizar sus actividades cotidianas porque no tenemos agua", agregó.

Por su parte, Jesús Gilberto Carrillo Rojas, coordinador operativo de Agua de Hermosillo, indicó que hasta el momento se encuentran trabajando en mejorar, y que esto se debe también a las altas temperaturas y la falta de lluvias.

"Estamos trabajando ante la demanda que traemos, sobre todo en el norte de la ciudad, ahorita por la demanda máxima que traemos por las altas temperaturas de verano, ahorita en pleno otoño que todavía no se han alejado, además de los trabajos de construcción que se están realizando por el Morelos, son factores que impiden el suministro del agua potable" , enfatizó.

Carrillo Rojas puntualizó que son alrededor de 20 las colonias que cuentan con esta deficiencia en el suministro del vital líquido.