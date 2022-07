"Vamos por la dignidad del priismo sonorense": Zaira Fernández

Zaira Fernández, candidata a la presidencia del PRI en el estado, mencionó que este es un proceso que no se veía desde hace muchos años en el partido, y que fortalece su democracia interna.

HERMOSILLO, SON.- De manera abierta, democrática y a la altura de los militantes, dio inicio el proceso de elección de la dirigencia estatal del PRI en Sonora, afirmaron los candidatos Zaira Fernández y Pascual Soto.

“Por primera vez en muchos años se realiza este proceso en el que todos estamos de acuerdo, porque serán los propios priistas quienes elijan a sus dirigentes, dejando de lado las viejas prácticas como el dedazo o la imposición que tanto han dañado a nuestro partido. Vamos por la dignidad del priísmo sonorense, en equipo por Sonora”, dijo.

Pascual Soto, candidato a la secretaría general del PRI, destacó el apoyo que han recibido de todos los sectores priístas, entre ellos el de la Asociación Estatal de alcaldes del PRI, 48 comités municipales, más de mil 500 consejeros políticos, y líderes populares del partido en las colonias.

“Esta es una demanda que siempre hemos tenido en cada comité que hemos visitado, en comunidades de la sierra, del Río Sonora, el norte, el sur y el centro de nuestro estado; todos pedían un proceso democrático como el que estamos viviendo”, señaló.

También comentó que el Equipo Sonora está formando un equipo "ganador", compuesto por diputados, ex dirigentes, ex gobernadores y los hoy ex aspirantes a la dirigencia, logrando con ello "rescatar lo valioso del priismo sonorense".