¿Qué opinan los hermosillenses del uso de cubrebocas en espacios cerrados?

Versiones encontradas entre los hermosillenses es lo que provocó el anuncio de la no obligatoriedad del cubrebocas en espacios cerrados en México.

El Gobierno federal presentó el pasado lunes 10 de octubre un documento en el que sugiere la "no obligatoriedad" del uso del cubrebocas en espacios cerrados en México y, a pesar de ello, el organismo mantiene la recomendación de la mascarilla tanto en espacios abiertos como cerrados cuando no se pueda mantener una "sana distancia", es decir, de al menos 1.5 metros.

En un sondeo realizado por EXPRESO, algunas personas opinaron que aún existe el riesgo de contraer la enfermedad, mientras que otros se mostraron a favor de esta medida por considerar que la aplicación de las vacunas disminuye el riesgo de contagiarse de Covid-19.

"A mí no se me hace bien que lo hayan quitado, todavía no se acaba el virus, pero pues ya es a criterio, pero por mi parte lo voy a seguir usando hasta que así lo considere", señaló Claudia Ramos, ama de casa.

"Ya en las tiendas y supermercados la gente entra sin cubrebocas, sin nada, no está bien porque ahí entre tanta gente no podemos saber si alguien anda enfermo, es riesgoso aún", agregó Carmen Luna, empleada doméstica.

"La verdad me parece bien esta medida, ya pasó lo más fuerte de la pandemia y ya estamos cansados de usar el cubrebocas", opinó Palmira Cuevas Ramos, de oficio monitorista.

Por su parte, Esteban Peraza, estudiante del programa de Ingeniería de la Universidad de Sonora, expresó: "Pues ya con todo lo de las vacunaciones creo que está bien, siempre y cuando seamos conscientes de que si nos sentimos mal hay que usarlo, evadir espacios cerrados, pero en lo que concierne la situación actual y ya con las cifras que tenemos es correcto".

"Es correcta esta medida pero creo que hay que aplicar los criterios, por decir, la gente que se enferma más debe de seguir cuidándose y no bajar la guardia, pero ya dependerá de cada quien”, comentó Claudio Sánchez Juárez, de oficio comerciante.