La rectora Dena Camarena aseguró que la universidad mantiene el diálogo abierto con la comunidad estudiantil sobre el puente peatonal frente al Hospital General.

La rectora de la Universidad de Sonora, Dena Camarena Gómez, informó que la institución mantiene un diálogo abierto con los estudiantes respecto a la propuesta de retirar el puente peatonal ubicado frente al Hospital General, sobre el bulevar Luis Encinas, con el objetivo de mejorar la seguridad y facilitar el acceso en la zona.

Precisó que, aunque el tema no corresponde directamente a la universidad, existe disposición para escuchar a la comunidad estudiantil y gestionar la participación de especialistas que permitan llegar a la mejor decisión para la comunidad universitaria.

"Nosotros escuchamos a los estudiantes, hacemos las gestiones que nos corresponden y estamos atentos y en la mejor disposición de apoyar. Esto queda por fuera de la universidad, pero estamos escuchando a la comunidad con la mejor disposición de que ellos tengan la seguridad correspondiente" , declaró.

Te puede interesar Alumnos Unison explican por qué no usan puente peatonal del Luis Encinas

Camarena Gómez señaló que se mantendrán a la espera de que las autoridades competentes realicen las gestiones necesarias para atender el caos vial que se genera alrededor del campus, a fin de que se adopten medidas preventivas y se eviten accidentes.

"Nosotros hacemos las gestiones correspondientes y ya las personas responsables, con el conocimiento necesario, tomarán las decisiones sobre qué es lo más procedente en esta situación particular" , agregó.

Esta discusión resurgió luego de que un grupo de estudiantes reunió firmas para solicitar que el puente, instalado en 2014, sea sustituido por un cruce a nivel de calle, al considerar que resultaría más seguro y funcional.