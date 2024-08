Alumnos Unison explican por qué no usan puente peatonal del Luis Encinas

En la primera semana de clases en la Universidad de Sonora, se ha visto a decenas de estudiantes arriesgar su vida al cruzar el bulevar Luis Encinas por la zona vial en lugar de usar el puente peatonal.

Alumnos de diversas carreras de la Universidad de Sonora (Unison) en Hermosillo compartieron con 'e Media' sus razones para utilizar o no el puente peatonal ubicado sobre el bulevar Luis Encinas, que conecta las dos aceras de esta vialidad.

Estudiantes de semestres avanzados recordaron que, en el pasado, el puente estaba en malas condiciones, sucio y con frecuencia utilizado como refugio por personas en situación de calle.

Aunque actualmente el puente se encuentra más limpio y ya no hay presencia de estas personas, lo que permite a los estudiantes y ciudadanos utilizarlo de manera segura, algunos aún prefieren no hacerlo.

Por otro lado, los estudiantes de nuevo ingreso no tienen conocimiento de las condiciones precarias en las que solía encontrarse el puente. Al inicio de este semestre, encontraron instalaciones adecuadas que les permiten cruzar de manera segura sin exponerse a riesgos viales.

Te puede interesar Retiran a indigentes del puente peatonal de la Unison por comienzo de semestre

Luis Julián, un alumno de nuevo ingreso, comentó que ha utilizado el puente toda la semana. Aunque reconoce que le toma más tiempo cruzar, considera que es la opción más segura.

“Soy estudiante de primer semestre. Había escuchado que el puente estaba lleno de indigentes, pero desde que iniciaron mis clases lo uso diariamente y no he visto a ninguna de estas personas” , explicó.

Yaretzi, también estudiante de primer semestre, mencionó que utiliza el puente todos los días para ingresar a la Unison y para esperar el camión que la lleva a casa. Afirmó que el puente está libre para el uso peatonal.

“He usado el puente toda la semana y no me he encontrado con personas en situación de calle. Sabía que lo utilizaban como refugio, pero desde el lunes que iniciaron las clases no he encontrado a nadie” , añadió.

A pesar de estas mejoras, algunos estudiantes prefieren no usar el puente y optan por cruzar la calle directamente, a pesar del riesgo de sufrir un accidente vial. Entre las razones que mencionan para evitar el puente, destaca el tiempo que les toma subir y bajar debido a su gran extensión.

Tal es el caso de Leslie Vargas, quien prefiere no utilizar el puente porque, según ella, pierde tiempo subiendo y bajando, lo que le impide abordar el camión a tiempo.

“No uso el puente cuando el camión viene muy cerca, porque tardo mucho en subir y bajar, y el camión no se detiene a esperar. Creo que una mejor opción sería un semáforo peatonal, como en otros sectores” , concluyó.