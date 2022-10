Estudiantes de la Unison acuden con nerviosismo tras amenaza de tiroteo

Con un ligero nerviosismo, alumnos de la división de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad de Sonora (Unison), acudieron a sus clases este lunes, en el complejo escolar ubicado en el cruce de Coloso y Reforma.

Tras la divulgación de una amenaza de un alumno de la escuela de biología para presuntamente cometer un acto violento durante el lunes, los alumnos de la división señalaron que las autoridades escolares les dieron la opción de acudir o no a sus actividades académicas, pese a que el riesgo ya había sido desactivado.

Cesar Vallejo Valdez, alumno de 19 años de edad de la carrera de biologia, dijo que es la primera vez que le toca vivir una situación de este tipo.

“La verdad es que sí me sorprendí mucho porque se ve muy tranquila la gente aquí, y si fue muy paniqueante, me alertó mucho todo el comunicado y la verdad es que eso me dio mucho miedo”, dijo.

En su caso, dijo que no hubo un cambio muy notorio en su rutina escolar, pues se pensaba que se cancelarían clases pero no fue así.

Darian López Martínez, estudiante de la carrera de Ciencias Genómicas, dijo que se trató de una situación muy sorpresiva que generó alteración y terror entre sus compañeros.

“El coordinador nos habló y nos dijo que ya habían manejado la situación, en la escuela habían localizado al muchacho y sus padres, entonces nos dijeron que la situación estaba controlada y nos dio más confianza para venir, pero sí venimos con un poco de miedo, no sabemos qué vaya a pasar”, comentó.

En cuanto a su rutina, explicó que se les comentó que podrían tomar la opción de no acudir, pero en su caso determinó tomar solo la primera clase por su importancia, y después retirarse.

Romina Mendez, estudiante de la misma carrera, afirmó que acudió a las clases con cierta inquietud.

“Nos dijeron que el acudir a clases queda totalmente a consideración de nosotros, y creo que ahorita nos vamos a ir “, expresó.