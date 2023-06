Hermosillo tiene el mayor número de aceptados en la Unison

Los alumnos deberán inscribirse a partir del martes y hasta el jueves será el último día para hacerlo, por lo que los jóvenes deben decidir y seleccionar la carrera entre las que fueron aceptados

Debido a la gran demanda de inscripciones para nuevo ingreso en la Universidad de Sonora, la mayoría son para el campus Hermosillo, informó la Dirección de Servicios Escolares, por lo que se abrieron 15 cupos más.

La doctora Gema Karina Ibarra Torúa, directora de Servicios Escolares, informó que en esta segunda etapa se incrementó el número de grupos en algunos programas debido a la demanda registrada este año.

“En esta segunda etapa, la Universidad está llamando a 8,200 jóvenes para todos los programas que se ofertan en la institución, incrementando el número de grupos en algunos programas por la demanda que se presentó. Originalmente, nuestra oferta era de 8,750 espacios y en la primera etapa, que fue la selección por promedio, se inscribieron un total de 3,950 estudiantes” , señaló.

Aún cuando no precisó números, Ibarra Torúa mencionó que la mayoría de los aceptados son para el campus Hermosillo, por lo que se incrementaron quince grupos más, además de que en municipios como Caborca y Cajeme también se incrementó el mismo número correspondientes a tronco común.

Los alumnos que fueron llamados deberán inscribirse a partir del martes y hasta el jueves será el último día para hacerlo, por lo que los jóvenes deben decidir y seleccionar la carrera entre las que fueron aceptados.