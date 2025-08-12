De acuerdo al representante de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, se necesitan más unidades para garantizar una mayor frecuencia en el servicio y mejorar la infraestructura que lo sostiene. El sábado 23 de agosto realizarán manifestación sobre ese tema, el abasto de agua y luz

La Unión de Usuarios de Hermosillo hizo un llamado a las autoridades para reforzar el transporte público con el regreso a clases, no solo aumentando el número de unidades, sino también con mejora al servicio e infraestructura que lo sostiene.

El representante de la organización, Ignacio Peinado Luna, señaló que se requieren por lo menos 400 unidades para acercarse a una mejor frecuencia de 5, 7 y 10 minutos de espera en las rutas.

“Siempre el promedio máximo ha sido 330, 340, cuando mucho 350 unidades; que al final del día andan circulando 320, 315 y que hemos llegado a 200, 160 unidades en los momentos críticos”, señaló Ignacio Peinado Luna.

Sin embargo, también dijo que hay referencia de 450 camiones cuando era hombre-camión, el modelo en el que un hombre o una empresa operaba una o varias unidades, de los años 2002 a 2004, en los que todavía no se constituía como empresa el servicio de transporte.

“Ese modelo ya operó y dio resultado en cuanto a la frecuencia de 5, 7 y 10 minutos, cuando mucho 7 era el promedio o 5 minutos. Pero porque había suficiente número de unidades, hoy no hay unidades, no vas a garantizar frecuencias prolongadas de 8 o 10 minutos”, aclaró Peinado Luna.

Además, pidió mejorar las vialidades en las rutas, pues los tramos en mal estado retrasan el servicio y replicar el modelo de paradas dignas no solo en zonas visibles, también dentro de las colonias.

“Hermosillo no decrece, crece prácticamente al 2 por ciento anual, de acuerdo con el INEGI, y requiere servicios básicos fundamentales como el transporte público. Es un tema que se debe de ver de forma integral y de fondo”, sostuvo.

Estas demandas serán expuestas nuevamente, durante la manifestación convocada por la organización el sábado 23 de agosto en el Jardín Juárez, así como el abasto de agua y suministro de energía eléctrica.