Hermosillo es el único municipio a nivel nacional que brinda este servicio gratuito de transporte público a universitarios, dijo el alcalde Antonio Astiazarán en un reel de Instagram. El HBus cuenta con 9 rutas y transporta a estudiantes de 14 universidades

El lunes 11 de agosto iniciaron el nuevo ciclo escolar 2025-2026 y mil 500 estudiantes de universidad se trasladaron con el servicio gratuito del H Bus, una iniciativa del gobierno municipal que los lleva a 14 universidades de Hermosillo.

Estos autobuses eléctricos se desplazan en nueve rutas con ocho horarios y de acuerdo al presidente municipal, Antonio Astiazarán, las unidades realizarán 58 viajes, así lo afirma en un reel de Instagram del Ayuntamiento de Hermosillo.

Somos el único municipio en México que brinda este servicio de transporte gratuito para estudiantes universitarios Antonio Astiazarán

presidente municipal de Hermosillo

En un boletín de prensa del 11 de agosto del Ayuntamiento de Hermosillo dan a conocer algunos testimonios de estudiantes que usaron dicho servicio y ahí Cynthia García Pacheco, quien vive en la colonia Villas del Sur, comentó que le facilita mucho el traslado de su casa a la Universidad de Sonora.

“Lo usé el semestre pasado y súper bien; llego más rápido en el traslado de mi casa para acá, aparte de que no gasto tanto. A veces no pasaban los camiones, a veces venían muy llenos, pero ahora con el H Bus bien a gusto”, dijo la estudiante Cynthia García.

Te puede interesar Regresa a la normalidad el transporte urbano en Hermosillo

El link en el que se registran para tener este servicio de transporte y para ver las paradas de camión es el siguiente:

https://hbus.hermosillo.gob.mx/Hbus/login.php











