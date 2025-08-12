El Imtes informó que la operación con 345 unidades busca reducir tiempos de espera ante el regreso de más de 30 mil universitarios.

El servicio de transporte urbano en Hermosillo operó ayer con normalidad, con un total de 345 unidades en circulación, informó Carlos Sosa Castañeda, coordinador del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes).

Explicó que la reactivación plena del servicio obedece al regreso a clases de más de 30 mil estudiantes universitarios, con el fin de reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a los usuarios. Durante el periodo vacacional de verano, la flota se redujo en un 25 por ciento, con solo 247 unidades operando.

El horario de prestación se mantiene de 6:00 a 22:30 horas. Sosa Castañeda señaló que, durante la mañana de este lunes, no se reportaron incidentes derivados del incremento en la demanda de pasajeros.

El funcionario invitó a los estudiantes a tramitar su credencial para acceder a los pasajes gratuitos. Los módulos de credencialización están ubicados frente al Jardín Juárez, en el Centro de Hermosillo, y en el segundo piso del edificio 8A de la Universidad de Sonora.