En el Día Internacional de la Fotografía, resalta la tumba de Concepción M. de Rivera en el panteón Yáñez, conocida como “la tumba de la foto” por conservar un retrato intacto en fotocerámica colocado hace más de un siglo.

Entre las reliquias históricas que guarda la ciudad destaca la tumba de Concepción M. de Rivera, ubicada en la manzana uno del panteón Yáñez, mejor conocida como “la tumba de la foto”.

Su particularidad radica en un retrato en blanco y negro, de forma ovalada, colocado hace más de 100 años y que permanece prácticamente intacto gracias a la técnica de la fotocerámica, un proceso en el que la imagen se transfiere a porcelana y se vitrifica en horno, lo que la vuelve resistente al paso del tiempo.

De acuerdo con registros históricos, esta tumba es una de las más antiguas del cementerio y pudo haber sido trasladada desde el antiguo panteón Matamoros. A diferencia de otras sepulturas, se conserva limpia y en buen estado, lo que refuerza su carácter emblemático.

Durante mucho tiempo se creyó que la imagen correspondía a un daguerrotipo, uno de los primeros sistemas fotográficos inventado en 1839 por Louis Daguerre. Sin embargo, estudios posteriores confirmaron que se trata de fotocerámica, técnica que llegó a México a finales del siglo XIX y se popularizó en panteones de la época.

En el marco del Día Internacional de la Fotografía, esta pieza patrimonial simboliza el poder de la imagen como documento de memoria, capaz de trascender generaciones y mantener vivo el recuerdo de una persona más de un siglo después de su partida.



