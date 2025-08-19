Con 28 años de trayectoria, Jesús Bernardo Ballesteros comparte cómo la fotografía le ha permitido cumplir sueños y preservar la memoria.

A los 15 años descubrió su pasión por la fotografía y, casi tres décadas después, Jesús Bernardo Ballesteros Aguilar continúa viviendo día a día la emoción de capturar la historia a través de su lente. Con motivo del Día Nacional de los Fotógrafos, el fotoperiodista de EXPRESO compartió su trayectoria y la visión que lo distingue en este oficio.

Su primer acercamiento fue en 1995, cuando acompañaba a su padre, Crispín Ballesteros, también fotógrafo, a cubrir eventos los fines de semana. “Lo acompañaba nomás porque yo todavía no tenía cámara, ya después me regaló una Nikon FM2 que aún conservo”, recordó.

Desde entonces, la cámara se convirtió en su herramienta de vida. Aprendió a documentar desde deportes hasta accidentes y sucesos de calle, entendiendo que más allá de la técnica, lo esencial era saber detectar la noticia.

Ballesteros considera un privilegio haber aprendido de fotógrafos reconocidos, como Rafael Soto, especialista en deportes, y Miguel González, quien le enseñó el arte de revelar rollos en el “cuarto oscuro”.

Revelar era un arte que ya pocos conocen. Había que cuidar la temperatura, los químicos y los tiempos. Hoy en Hermosillo ya no hay laboratorios de ese tipo



Como muchos colegas, vivió con incertidumbre la transición de lo análogo a lo digital. “Al principio la calidad era menor, cuatro megapíxeles frente a la definición de un negativo, pero con el tiempo la tecnología revolucionó el trabajo periodístico”, comentó.

Hoy, con un solo clic, una imagen puede pasar de la cámara al celular y de ahí a redes sociales o portales de noticias. Sin embargo, Ballesteros subraya que la mirada profesional nunca podrá ser sustituida por la tecnología.

Actualmente, Jesús Bernardo Ballesteros forma parte del equipo de fotografía de EXPRESO, integrado también por Jorge Flores, Cristian Ruiz y Lidia Fonseca, quienes en conjunto mantienen viva la esencia del fotoperiodismo en Sonora, documentando desde la vida cotidiana hasta los grandes acontecimientos de la región.