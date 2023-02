Tríos siguen dando vida al romanticismo en Hermosillo

Con más de 70 años en el escenario musical, Teodoro López Granich es ya un ícono de la tradicional y legendaria música de tríos en Hermosillo.

Teniendo como escenario la Plaza de los 100 años, espacio considerado como el centro de trabajo por excelencia de los tríos, López Granich recordó que su paso por esta faceta inicia en 1960 en Mexicali, Baja California, con la fundación del trío Los Marqueses, el cual al paso del tiempo se convertiría en el TríoSonora, junto con sus hermanos Roberto y Alfonso, originarios todos de la capital sonorense.

“ En 1969 fuimos a la Ciudad de México, hicimos el LP 'Los Cinco Grandes del 68', grabamos canciones de Álvaro Carrillo y otros grandes, y conocimos a mucha gente, estuvimos en la caravana con José Alfredo Jiménez, con Lola Beltrán, me tocó estar en la misma caravana que ellos. Trabajé en Los Ángeles y Mexicali con el grupo ese ”, recordó.

Con el paso del tiempo, el trío Los Marqueses a partir del año 1970 siguió con sus recorridos hacia ciudades como Tijuana, Hermosillo y Guadalajara.

“ Nosotros bajo el concepto de Los Marqueses seguimos hasta 1985, trabajamos en el Hotel Internacional en aquel tiempo, y en los primeros que trabajamos fueron el Holiday Inn, Fiesta Americana, en esos tiempos estuvimos ahí de planta trabajamos un año, estuvimos en San Carlos, en Guaymas, cuando todavía no había nada ”, expresó.

En ese momento, se da una reconformación del trío debido al fallecimiento de uno de sus hermanos, por lo que se unen dos nuevos integrantes y se toma la decisión de cambiar el nombre del grupo a Trío Sonora.

“ Ahí tengo recuerdos todavía del Trío Los Marqueses y aquí hemos estado, no ha fallado gracias a Dios, hemos salido a varias partes y nos ha ido bien ”, apuntó.

El 10 de mayo tienen más trabajo

Contrario a la creencia popular, el 14 de febrero fecha en que se celebra el Día del Amor y la Amistad, aunque incrementa el trabajo del trío no es la fecha con más movimientos o contrataciones, sino que corresponde al 10 de mayo.

“ El día más grande de nosotros, que aquí se pone muy bueno y que todos trabajamos viene siendo el 10 de mayo, es la mejor fecha para todos los músicos, mariachis, taka takas, tríos, duetos, bandas, orquestas, todos los grupos trabajamos más ese día que todo el año ”, aseguró Teodoro López Granich.

Atribuyó esta tendencia a que el orgullo más grande que una perso-na puede tener son sus padres, pero particular mente las madres.

Plaza de los 100 Años

La base central del trabajo de los tríos ha sido por años, la Plaza de los 100 Años, ubicada sobre la avenida Rosales.

López Granich puntualizó que ese espacio en sus mejores tiempos llegó a dar cobijo hasta a once tríos, que noche con noche competían por el agrado de los hermosillenses, pero a la fecha solamente tres grupos hacen presencia en el sitio.

“ Aquí nos juntamos tres tríos de once que había, habíamos once grupos, ahora quedamos uno, dos, tres o cuatro grupitos, uno de dos y otro de tres, y así de unos once que había ya siete se fueron, unos se murieron, otros ya no quieren trabajar, otros están muy viejos, otros por andar en la tomada y ya no aguantaron estar aquí. Yo gracias a Dios hasta ahorita tengo 62 años cumplidos desde que inicié en Mexicali ”, comentó.

El romanticismo no muere

Aunque la idea del romanticismo expresada a través de la música de los tríos cada vez enfrenta más obstáculos en la época actual, Teodoro López Granich afirma que aún existe el gusto por esta expresión musical.

“ Lo que pasa con la cuestión del reggaetón y otros géneros de estas épocas, es que sí ha bajado bastantísimo pero enamorados sí hay, gente que tiene la manera de llevar una serenata y un ramo de flores, lo cual es lo mejor que se puede hacer pero son contados; antes trabajábamos tanto que ni las caras nos mirábamos ”, acotó.

Considera que el bajón respecto a la presencia de la música de tríos se dio a partir de la década de los noventa.

“ Del noventa para acá, hace como 30 años que la cosa se vino abajo, llegaron los norteños y baja esto; llegaron las bandas con más razón, llega el reggaetón y nos da en la torre ”, enfatiza Teodoro López Granich.

Reconoce que quienes aún siguen buscando a los tríos en las calles de Hermosillo, en su mayoría son las personas mayores.

A punto de optar por el retiro del ámbito musical, manifestó que su mayor deseo es que la presencia de los tríos en Hermosillo siga y perdure.

“ Del (año) 2000 para acá muchos se han ido y nadie ha vuelto a formar un trío, andan tríos de la Uni que tocan bien pero no están aquí en el gremio de nosotros, quedamos muy pocos, muy pocos, pero ojalá que esto siga adelante porque se acaba el romanticismo se acaba todo, si no hay amor no hay nada ”, aseveró.

Acompañantes

Durante 33 años, RicardoVilla Ayala ha acompañado fielmente a Teodoro López Granich en su aventura musical de los tríos.

“ La música de trío para mí es una de las más bonitas, que representa el amor, nobleza, sentimientos, sentimentalismo, a mí me gusta mucho el género bolero y balada romántica, entonces estoy haciendo algo que me gusta ”, señaló Villa Ayala.

Comenta que su rutina es esperar los viernes y sábado y entre 19:30 y 20:00 horas esperar a los clientes en la explanada de la Plaza de los 100 Años.

“ Nos contratan para serenata o bien puede ser también por tiempo, nos contratan una, dos o tres horas, hasta seis, hemos trabajado nueve horas. La vez que hemos trabajado más fueron 13 horas a un grupo empresarial muy importante ”, indicó.

En cuanto a la serenata, mencionó que esta consta de siete canciones y tiene un costo de mil 800 pesos.

“ La hora calculamos que entran unas 14 o 16 canciones, a veces entran 17 pero la hora cuesta unos dos mil 800 pesos el trío ”, apuntó.

Vivencias curiosas

Gastón Villa Ayala, contrabajo y primera voz del Trío Sonora, señaló que a lo largo de los años han ocurrido una gran cantidad de anécdotas y sucesos curiosos.

“ Hay algunas anécdotas de casos en que nosotros hemos logrado reconciliar parejas que se pelearon, porque andaba el amigo tomado y vio a la esposa con otra persona y ahí va el amigo, nos contrata a nosotros y luego entramos con canciones adecuadas al momento de reconciliación, y al final terminan por disculparlo, lo pasan a uno a la sala ”, explicó.

Pero también, han probado el ángulo contrario, en los casos donde ya es imposible se dé una reconciliación entre las partes.