Falta de regulación en materia migratoria lleva a trágicos desenlaces

El hallazgo de al menos 50 migrantes sin vida al interior de una caja de tráiler abandonada en San Antonio, Texas, ha despertado cuestionamientos para tratar de comprender las causas que llevaron a este desafortunado desenlace, siendo una de estas la falta de acuerdos o regulaciones.

Luego de que el pasado lunes 27 de junio, autoridades estadounidenses hicieran el hallazgo de una caja de tráiler abandonada con al menos 50 migrantes sin vida en la ciudad de San Antonio, Texas, se dio a conocer que 22 de ellos eran mexicanos y que el resto provenían de países de Centroamérica.

Esta tragedia ha despertado cuestionamientos para tratar de comprender las causas que llevaron a este desafortunado desenlace, y según el especialista José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, una de ellas es la falta de acuerdos o regulaciones en pro de quienes él considera trabajadores internacionales.

En entrevista con el periodista Marcelo Beyliss durante la edición matutina del programa Expreso 24/7 , el investigador en temas de migración dijo que las fronteras no quieren reconocer a los migrantes como tal (trabajadores internacionales), y que esto conduce a que busquen ingresar a los países de formas poco seguras.

"Parecería ser que en esta economía global, el factor trabajo no lo quieren reconocer como parte integrante también de una globalización", comentó.

Sobre la situación global de los migrantes, el también académico de la Universidad de Sonora señaló que es necesario que la comunidad internacional reconozca sus derechos humanos, ya que los grupos conocidos como mareas o caravanas son solo la "punta del iceberg" del fenómeno real, de modo que para este 2022, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima una movilización de más de 270 millones de personas.

"El asunto es que hay que comprender que hoy nuestras economías están integradas, y eso nos lleva a una pregunta: ¿Nuestros mercados laborales están integrados?"

"Hay (en Estados Unidos) 11 millones de migrantes (mexicanos) no documentados, pero también tenemos 30 millones de hijos de mexicanos, entonces esos 40 millones envían remesas a México, y nosotros enviamos migrantes y más migrantes, eso nos habla de dos mercados laborales complementarios", puntualizó.

Sobre esto, Rodríguez Gutiérrez aseveró que la falta de regulación de estos mercados se debe a que hacerlo implicaría un aumento en salarios y mejoras en las condiciones laborales y sociales que habría que satisfacer.

Es una especie de 'no los veo, pero sí recibimos este gran beneficio' (los bajos costos) [...]. En Estados Unidos hay más de 20 millones de personas no documentadas, pero estos colaboran a que los precios de los bienes y servicios estén más reducidos José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez

Investigador en temas de migración

"Mientras no reconozcan que son un mercado laboral, mientras no los reconozcan como trabajadores internacionales, entonces no les van a dar seguro social, no les van a dar mejores condiciones laborales, no les vamos a pagar mejor salario, por esa razón es preferible no reconocerlos como trabajadores, a eso se le conoce como la economía de la migración", sentenció.