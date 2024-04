Roberto Canessa, sobreviviente de los Andes, se presenta en Hermosillo

Roberto Canessa compartió en Hermosillo los aprendizajes que marcaron su travesía en el accidente de 1972.

El eco de una historia de resiliencia que marcó al mundo entero resonó en Hermosillo con la conferencia 'Sobreviví a los Andes' impartida por Roberto Canessa, uno de los 16 sobrevivientes del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguay en 1972.

Poco después de las 19:30 horas, Canessa subió al escenario del Auditorio INAM, donde lo aguardaban cientos de asistentes que se dieron cita para escuchar su historia, la cual inspiró a la película nominada al Óscar 'La Sociedad de la Nieve'.

El médico cardiólogo y conferencista brindó una plática en la que no sólo compartió su experiencia para sobrevivir a condiciones inhóspitas, sino que le dio un enfoque en la que destacó cómo el ser humano se adapta para superar lo imposible.

“ Aprendí que en la vida lo importante es saber por qué quieres sobrevivir, el cómo viene después y lo vas encontrando ”, expresó Canessa.

Roberto hizo un recuento del fatídico día de octubre de 1972, cuando el avión se estrelló en la cresta del Valle de las Lágrimas, ubicado en la frontera entre Chile y Argentina.

“ El avión pierde la cola, el fuselaje se empieza a deslizar como un trineo y Carlitos Páez se pone a rezar un Ave María ”, mencionó.

Explicó que mientras el vuelo se descontrolaba, se colocó en posición fetal para sobrevivir al impacto.

“ Yo me hice como una pelotita para que cuando chocara quedará completo. Me doy un golpe en la cabeza, sentía que me estaba desmayando. Estoy vivo, me salvé ”, recordó.

Dentro de los aprendizajes que esa experiencia le dejó a los sobrevivientes de la montaña, se encuentra una lección sobre generosidad, cómo surge en el ser humano ese sentido de ser generoso cuando se está en condiciones de adversidad.

Además, destacó a la figura del arriero, personaje que fue clave para el rescate de los supervivientes.

“ ¿Cuántos son capaces de dejar todo por ayudar a alguien que no conoce?, Tenemos que cuidar a los arrieros del mundo ”, enfatizó.

Una de las reflexiones finales que compartió el doctor es que no hay que esperar a ser rescatados, y destacó que hay que ser agradecidos.

Cuenta la otra versión de la historia

En su conferencia, Canessa incluyó el testimonio de una de las personas más importantes de su vida: su esposa, Laura Surraco. En la recta final de la plática, Laura salió al escenario para compartir cómo fue que vivió el acontecimiento, días que calificó como de paciencia y esperanza.

“ Nos íbamos todas las tardes a ver las noticias de la búsqueda, ahí rezábamos el rosario. Había unas mamás que decían que los hijos no se habían muerto y yo me fui con esa teoría a mi casa ” contó.

La esposa de Canessa platicó que siempre mantuvieron viva la esperanza de que lo encontrarían con vida, día tras día acudía a buscar actualizaciones sobre el rescate hasta que un día se sintió diferente.

“ Un día percibo algo, me siento mejor y cuando llego a la casa mi mamá tenía una cara espantosa. ‘Llegó el día’, me dijo ‘sabemos que hay dos chicos uruguayos que vienen del avión y no sé qué decirte porque no nos dicen los nombres ”, platicó.

Finalmente recordó su reencuentro con su novio tras más de 70 días de haberse mantenido alejados y sin noticias acerca de él.

“ Todo el viaje yo creía que me iba a encontrar un romance como de película, nada que ver, era una piltrafa el pobre ”, contó entre risas Laura.

El evento terminó con todos los asistentes que aplaudieron a Canessa, a quien abordaron para pedirle fotos, autógrafos y agradecerle por compartir su experiencia.