Personal del Hospital General exige renovación de contratos; bloquean calles

Gerardo Gaytán Treviño, vocero de este movimiento, señaló que 546 elementos se quedarán sin contrato a partir del 01 de enero de 2025.

Personal médico, de enfermería y demás áreas del Hospital General del Estado, se manifestaron este lunes 16 de diciembre desde las 7:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde en los bulevares Luis Encinas, Rosales, calle Pino Suárez y General Yáñez en Hermosillo, para exigir a las autoridades de salud se les arregle el tema de los contratos para más de 800 elementos que laboran en distintos nosocomios en la capital.

Gerardo Gaytán Treviño, vocero de este movimiento, manifestó que tan solo en el Hospital General, 546 elementos se quedarán sin contrato a partir del 01 de enero de 2025, además se añaden otros 300 del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) y del Hospital Integral de la Mujer en el Estado de Sonora (Himes).

Detalló que en total en el estado, más de 4 mil empleados de las instituciones de salud se quedarán sin contrato, por lo cual exigieron ser atendidos para resolver este problema, que aseguran lleva años.

Indicó que durante la manifestación que se realizó en Palacio de Gobierno, fueron atendidos por la directora del IMSS-Bienestar, Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, la cual, aseguró Gaytán Treviño, no les dio solución.

“ Una persona salió prácticamente a dar la respuesta de que no depende de ellos y que iban a hacer todo lo posible y que iban a tener respuesta de México, entonces ahorita estamos presionando para que la contratación de los compañeros queden asegurados el día de hoy (lunes 16), no mañana, no pasado, sino que el día de hoy quede ya lo de la contratación de los gobiernos, porque ahorita los hospitales están colapsados ”, respondió.

Detalló que el personal de salud que se manifestó tiene laborando en los hospitales de entre 5 y 10 años, y que los salarios rondan entre los 3 mil 300 y 5 mil 800 pesos a la quincena, el cual aseguró el vocero del movimiento, es poco, por lo cual además de la renovación de contrato, están exigiendo su basificación para tener más prestaciones.

Gerardo Gaytán agregó que durante la manifestación tan solo se prestaron servicios por parte de los manifestantes en las áreas de urgencias de los tres hospitales en Hermosillo.