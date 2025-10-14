Sylvana Beltrones destacó que esta actividad forma parte del Mes Rosa y busca fomentar la prevención y el acompañamiento a pacientes.

La Fundación Beatriz Beltrones realizó un Torneo de Pádel en el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, con el propósito de recaudar fondos destinados a mujeres que actualmente se encuentran en tratamiento oncológico.

En total, 32 mujeres participaron en esta actividad que combinó deporte, solidaridad y compromiso social. A través de este tipo de eventos, la Fundación busca promover la detección oportuna del cáncer de mama y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención.

Sylvana Beltrones, presidenta de la Fundación, destacó que este torneo se lleva a cabo por tercer año consecutivo y forma parte de las actividades del llamado Mes Rosa. Subrayó que el objetivo no es únicamente reunir recursos, sino también fomentar la participación ciudadana y fortalecer el acompañamiento a quienes enfrentan la enfermedad.

"Esta es una de las actividades que realizamos en el Mes Rosa. En este Torneo de Pádel, todo lo recaudado se destinará a favor de la Fundación. Tenemos varias categorías, premios y también la venta de artículos relacionados con nuestra causa" , explicó Beltrones.

Sylvana Beltrones, presidenta de Fundación B. Beltrones. (Foto: Cristian Ruiz/EXPRESO)

El evento tuvo lugar en el complejo Duo de Pádel, ubicado en la colonia 5 de Mayo, e inició a las 19:30 horas. Compitieron 16 parejas en total: ocho en la cuarta categoría y ocho en la quinta.

Por su parte, Edith Gallegos, integrante de la agrupación Pádel and Girls, expresó su entusiasmo por participar nuevamente en esta causa.

"Cada año me gusta participar en este tipo de eventos. Este año, al igual que el pasado, nos invitaron al torneo rosa y con mucho gusto nos sumamos para apoyar a la Fundación Beltrones" , comentó.

Durante octubre, la Fundación Beatriz Beltrones continuará realizando diversas actividades en colaboración con empresas y organizaciones locales para reforzar las acciones de sensibilización y prevención del cáncer de mama.

Para conocer más sobre estas iniciativas, las personas interesadas pueden consultar sus redes sociales, donde aparecen como Fundación B. Beltrones.