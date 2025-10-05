Sylvana Beltrones Sánchez, directora de la Fundación Beatriz Beltrones, destacó que Sonora ocupa el primer lugar nacional en tasa de mortalidad por cáncer de mama, motivo por el cual durante octubre se refuerzan las jornadas de concientización.

Con el propósito de crear conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama, la Fundación Beatriz Beltrones dio inicio a las actividades de 'Octubre Rosa', mes dedicado a la prevención y sensibilización de esta enfermedad, buscando movilizar a la sociedad mediante distintas acciones con causa.

Sylvana Beltrones Sánchez, directora de la Fundación Beatriz Beltrones, destacó que Sonora ocupa el primer lugar nacional en tasa de mortalidad por cáncer de mama, motivo por el cual durante octubre se refuerzan las jornadas de concientización.

Afirmó que este mes es una oportunidad para unir esfuerzos y promover la importancia de la detección oportuna. “Es lamentable que en México el cáncer de mama sea la primera causa de muerte en mujeres mayores de 40 años, pero especialmente lamentable que nuestro Estado tenga la mayor tasa de mortalidad por cáncer de mama, es por ello que aprovechamos octubre para redoblar las actividades que tenemos para hacer conciencia de esta actividad” , expresó.

Durante todo el mes se llevarán a cabo eventos recreativos, deportivos y gastronómicos, todos con un mismo fin: recaudar fondos que serán destinados a programas de atención, tratamiento y prevención.

Beltrones Sánchez subrayó que, gracias al respaldo de la comunidad, la Fundación ha logrado financiar miles de estudios médicos, la elaboración de pelucas oncológicas y capacitaciones en autoexploración, herramientas clave para acompañar a mujeres en tratamiento y prevenir nuevos casos.