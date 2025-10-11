La tormenta tropical Raymond se aproxima a Baja California Sur y generará lluvias torrenciales, vientos de hasta 90 km/h y oleaje elevado en el noroeste de México este sábado 11 de octubre.

La mañana de este sábado, Hermosillo presenta 90 por ciento de probabilidad de precipitación y posibles vientos promedios de 10 km/h con rachas de 65 km/h, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. La tormenta tropical Raymond avanza hacia las costas de Baja California Sur y generará lluvias muy fuertes a torrenciales en la región noroeste de México durante la tarde de este 11 de octubre.

De acuerdo con el pronóstico, se prevén acumulaciones de entre 50 y 150 milímetros, rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje elevado de 3 a 5 metros en zonas costeras y comunidades pesqueras.

Frentes fríos reforzarán las lluvias

Simultáneamente, un frente frío ingresará por el norte de Baja California, reforzando las condiciones para lluvias y actividad eléctrica en Sonora y otros estados del noroeste. Autoridades recomendaron extremar precauciones en zonas vulnerables y evitar actividades en cuerpos de agua.

Clima en Sonora