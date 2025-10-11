Tormenta tropical Raymond provocará lluvias intensas en Sonora
La tormenta tropical Raymond se aproxima a Baja California Sur y generará lluvias torrenciales, vientos de hasta 90 km/h y oleaje elevado en el noroeste de México este sábado 11 de octubre.
La mañana de este sábado, Hermosillo presenta 90 por ciento de probabilidad de precipitación y posibles vientos promedios de 10 km/h con rachas de 65 km/h, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. La tormenta tropical Raymond avanza hacia las costas de Baja California Sur y generará lluvias muy fuertes a torrenciales en la región noroeste de México durante la tarde de este 11 de octubre.
De acuerdo con el pronóstico, se prevén acumulaciones de entre 50 y 150 milímetros, rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje elevado de 3 a 5 metros en zonas costeras y comunidades pesqueras.
Frentes fríos reforzarán las lluvias
Simultáneamente, un frente frío ingresará por el norte de Baja California, reforzando las condiciones para lluvias y actividad eléctrica en Sonora y otros estados del noroeste. Autoridades recomendaron extremar precauciones en zonas vulnerables y evitar actividades en cuerpos de agua.
Clima en Sonora
- Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 24°C y humedad relativa del 65 por ciento; se espera una máxima de 33°C. Se prevén vientos de 10 km/h con rachas de hasta 65 km/h, cielos mayormente nublados y 90 por ciento de probabilidad de precipitación.
- Ciudad Obregón registró una mínima de 25°C y humedad del 90 por ciento; se espera una máxima de 32°C. Los vientos promediarán 10 km/h con rachas de 70 km/h, cielos mayormente nublados y 90 por ciento de probabilidad de lluvia.
- Nogales presentó una mínima de 17°C con humedad del 80 por ciento; se prevé una máxima de 27°C. Se esperan vientos de 10 km/h con rachas de 60 km/h, cielos mayormente nublados y 80 por ciento de probabilidad de lluvia.
- San Luis Río Colorado tuvo una mínima de 22°C y humedad del 90 por ciento; se pronostica una máxima de 34°C. Los vientos alcanzarán 15 km/h con rachas de 40 km/h, con cielos parcialmente nublados y 30 por ciento de probabilidad de precipitación.
- Navojoa amaneció con una mínima de 25°C y humedad relativa del 85 por ciento; se espera una máxima de 32°C. Los vientos serán de 10 km/h con rachas de 70 km/h, cielos mayormente nublados y 80 por ciento de probabilidad de lluvia.
- Agua Prieta registró una mínima de 19°C y humedad del 55 por ciento; se espera una máxima de 27°C. Se prevén vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h, cielos mayormente nublados y 80 por ciento de probabilidad de precipitación.
- Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 26°C y humedad del 75 por ciento; se espera una máxima de 31°C. Los vientos serán de 15 km/h con rachas de 60 km/h, cielos mayormente nublados y 90 por ciento de probabilidad de lluvia.