Tormenta tropical Raymond provocará lluvias intensas en Sonora

Wendy Valenzuela

sábado 11 oct. 2025 - 08:25 a. m.

La tormenta tropical Raymond se aproxima a Baja California Sur y generará lluvias torrenciales, vientos de hasta 90 km/h y oleaje elevado en el noroeste de México este sábado 11 de octubre.

La mañana de este sábado, Hermosillo presenta 90 por ciento de probabilidad de precipitación y posibles vientos promedios de 10 km/h con rachas de 65 km/h, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. La tormenta tropical Raymond avanza hacia las costas de Baja California Sur y generará lluvias muy fuertes a torrenciales en la región noroeste de México durante la tarde de este 11 de octubre.

De acuerdo con el pronóstico, se prevén acumulaciones de entre 50 y 150 milímetros, rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje elevado de 3 a 5 metros en zonas costeras y comunidades pesqueras.

Te puede interesar Sonora entra en Alerta Azul por el ciclón tropical 'Raymond'

Frentes fríos reforzarán las lluvias

Simultáneamente, un frente frío ingresará por el norte de Baja California, reforzando las condiciones para lluvias y actividad eléctrica en Sonora y otros estados del noroeste. Autoridades recomendaron extremar precauciones en zonas vulnerables y evitar actividades en cuerpos de agua.

Clima en Sonora

  • Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 24°C y humedad relativa del 65 por ciento; se espera una máxima de 33°C. Se prevén vientos de 10 km/h con rachas de hasta 65 km/h, cielos mayormente nublados y 90 por ciento de probabilidad de precipitación.
  • Ciudad Obregón registró una mínima de 25°C y humedad del 90 por ciento; se espera una máxima de 32°C. Los vientos promediarán 10 km/h con rachas de 70 km/h, cielos mayormente nublados y 90 por ciento de probabilidad de lluvia.
  • Nogales presentó una mínima de 17°C con humedad del 80 por ciento; se prevé una máxima de 27°C. Se esperan vientos de 10 km/h con rachas de 60 km/h, cielos mayormente nublados y 80 por ciento de probabilidad de lluvia.
  • San Luis Río Colorado tuvo una mínima de 22°C y humedad del 90 por ciento; se pronostica una máxima de 34°C. Los vientos alcanzarán 15 km/h con rachas de 40 km/h, con cielos parcialmente nublados y 30 por ciento de probabilidad de precipitación.
  • Navojoa amaneció con una mínima de 25°C y humedad relativa del 85 por ciento; se espera una máxima de 32°C. Los vientos serán de 10 km/h con rachas de 70 km/h, cielos mayormente nublados y 80 por ciento de probabilidad de lluvia.
  • Agua Prieta registró una mínima de 19°C y humedad del 55 por ciento; se espera una máxima de 27°C. Se prevén vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h, cielos mayormente nublados y 80 por ciento de probabilidad de precipitación.
  • Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 26°C y humedad del 75 por ciento; se espera una máxima de 31°C. Los vientos serán de 15 km/h con rachas de 60 km/h, cielos mayormente nublados y 90 por ciento de probabilidad de lluvia.
TAGS:
Wendy Valenzuela

Wendy Valenzuela