Entregan Parque Lineal Lázaro Cárdenas para vecinos del norponiente
El alcalde Antonio Astiazarán entregó el nuevo andador lineal Lázaro Cárdenas, una obra del Presupuesto Participativo Creces 2024 con inversión de más de 23 millones de pesos, que transformó un espacio antes abandonado en un área verde y segura para la comunidad.
El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, entregó a vecinos del norponiente el Parque Lineal Lázaro Cárdenas, una obra que forma parte del Presupuesto Participativo Creces 2024 y que representó una inversión municipal de 23 millones 405 mil 678 pesos.
Durante el acto inaugural, el alcalde destacó la importancia de la participación ciudadana como elemento clave en la transformación de Hermosillo, al recordar que este proyecto fue el más votado dentro del programa de obras de este año.
"Era un espacio público que estaba oscuro y abandonado; hoy es un lugar lleno de vida e iluminado, y eso no tiene precio. Juntos seguiremos transformando Hermosillo para que la H suene más fuerte que nunca", expresó Astiazarán ante vecinas, vecinos y representantes de los comités Creces.
El nuevo parque lineal cuenta con mil 230 metros de andador de concreto, 119 árboles y 197 arbustos, 72 luminarias tipo LED, además de mobiliario urbano, señalamiento vial, rampas de accesibilidad, rehabilitación de muros de gaviones y obras de drenaje pluvial, todo ello orientado a fomentar la convivencia y el rescate de espacios públicos.
A nombre de la comunidad beneficiada, Monserrat Fernández, vecina de la colonia Real del Cobre, agradeció al Gobierno Municipal por cumplir con el proyecto en tiempo y forma.
"Es una de las administraciones donde nosotros, como vecinos, pedimos y sí se nos da, a tiempo. Todo está quedando muy bonito, de verdad muchísimas gracias", comentó.
La entrega del parque contó con la presencia de Astarté Corro Ruiz, directora de Desarrollo de Infraestructura; Daniel García Escalante, director de Participación Ciudadana; y residentes de las colonias aledañas que impulsaron el proyecto desde su planeación.