Hermosillo avanza hacia una nueva etapa en movilidad con la construcción del paso a desnivel en el cruce de los bulevares Colosio y Solidaridad, una obra considerada histórica por su magnitud y porque, por primera vez, se financia con recursos 100 por ciento municipales.

Con una inversión de 412 millones de pesos, el proyecto reducirá hasta en un 70 por ciento los tiempos de espera en semáforos, aumentará la seguridad vial y agilizará el tránsito de más de 74 mil vehículos que circulan diariamente por esta zona de alto flujo.

Además de su impacto en el tráfico, el plan contempla un enfoque integral de sustentabilidad: se construirán tres mil metros de ciclovías, se plantarán tres mil 900 árboles y arbustos y se habilitará un parque lineal, con beneficios directos para ciclistas, peatones y personas con discapacidad.

El proyecto incluye también la modernización de los cruceros en Real del Arco Norte y Real del Arco Sur, lo que garantizará una mayor fluidez en todo el sector.