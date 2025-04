En redes sociales, se viralizó un video de una alumna del CECyTES III El Mariachi que expuso imágenes de comida con larvas.

Trabajadores de la tienda escolar del CECyTE III, ubicado en la colonia El Mariachi, negaron que sus alimentos se encuentren en malas condiciones.

En redes sociales, se viralizó un video en el que una alumna expuso la mala calidad de la comida que vende la tienda escolar. Las imágenes muestran una momia, alimento que consiste en una salchicha con frijoles envuelta en tortilla de harina y tocino, que encima tiene larvas.

Tras la circulación del video, e Media charló con la cocinera de la cooperativa, quien solicitó permanecer anónima, y aseguró que la estudiante acudió a ellos hace dos semanas para informar de la presencia de pequeños gusanos blancos en sus alimentos.

"Fue hace dos semanas, más o menos. La comida era una momia, ya nosotros no vendemos esos alimentos por indicaciones. Cuando me mostró, no vi nada, pero revisé todas las momias que nosotros tenemos aquí, las abrí, pero no encontré nada" , explicó.

Esta mañana, antes de ingresar al plantel educativo, algunos estudiantes declararon no haber encontrado larvas en sus alimentos, pero algunos aseguraron haber visto cabello.

Por su parte, la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECyTE Sonora) inició el proceso de investigación correspondiente en relación con las condiciones de higiene del establecimiento de consumo escolar en el plantel.

A través de un comunicado, el subsistema educativo refrendó su compromiso con garantizar la seguridad y el cuidado en la preparación de los alimentos, con el fin de cuidar la salud del alumnado.

Las autoridades académicas solicitaron el apoyo de las autoridades sanitarias para supervisar que en el plantel de El Mariachi se cumplan las condiciones óptimas de higiene, como lo establecen los lineamientos emitidos por autoridades federales, así como el manual para personas que preparan, distribuyen y venden alimentos en las escuelas.

CECyTE Sonora enfatizó que en los centros educativos a su cargo se fomenta de manera permanente la limpieza y la desinfección frecuente en todas las instalaciones, incluidas las tienditas escolares.