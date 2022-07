Taquería Marcos: 30 años de tradición familiar

Orgulloso de venir de una familia que se ha dedicado generación tras generación en al área de la comida, Marco Antonio Silva, propietario de Taquería Marcos, lleva laborando 30 años en su negocio, logrando sacar adelante su vida y la de sus familiares a través del mismo.

Desde muy temprana edad Marco estuvo apegado a la venta de comida, debido a que sus tíos tenían puestos de distintos platillos como hamburguesas y hotdogs, por lo que se fue haciendo de conocimientos para en un futuro poder montar su propio negocio.

A los 27 años decidió seguir los pasos de su padre, Teófilo, quien tenía un puesto de tacos de cabeza, barbacoa y chicharrón, aunque Marco terminó optando por vender tacos de carne asada, y fue en abril de 1992 cuando dio el gran paso y montó su propio establecimiento ubicado en la colonia Bugambilias.

"Mi familia siempre se ha desempeñado en ese tipo de negocios, fue así como yo aprendí cómo preparar ese tipo de comidas, pero fue la carne asada lo que más me llamó la atención para hacer mi propio negocio y así trabajarlo" , declaró.

Marco, junto a su esposa Elsa, decidieron emprender esta nueva aventura colocando su puesto en la Calle Uno de la colonia antes mencionada, lugar donde vivía los papás su esposa, y recuerda con felicidad que en el día de su apertura terminó de laborar en unas tres horas, debido a que se terminó el producto por tanta clientela que fue a consumir.

"Recuerdo que muchos vecinos de mi esposa, amigos de nosotros y personas de fuera vivieron a consumir, y gracias a dios pudimos terminar con todo, y pues esa aceptación hizo que siguiéramos adelante con este negocio que hasta el día de hoy sigue en pie" , señaló.

Actualmente Taquería Marcos se convirtió en un sitio consolidado y reconocido en Hermosillo. Su fundador se siente agradecido de que todos los años que le ha dedicado al mundo de la comida han cobrado frutos en beneficio a su familia, la cual le brinda mucho apoyo en su trabajo, y esperan seguir con este legado por muchos años más.

Primero que nada me siento muy agradecido con mi esposa, quien desde un principio estuvo conmigo y nunca me abandonó, con mis hijos, quienes de igual manera me siguen mostrando su apoyo al seguir trabajando conmigo, por el momento no pienso en el retiro, aún me quedan muchas ganas de seguir con esto.

Marco Antonio Silva