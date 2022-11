Hermosillenses opinan sobre aumento de grados permitidos en alcoholímetros

“No se debería de modificar estos grados en los alcoholímetros, nuestra sociedad no tiene cultura vial”, expresan ciudadanos hermosillenses ante la propuesta de aumentar los grados de alcohol permitidos en la sangre.

El pasado 31 de octubre, representantes de varios organismos empresariales se reunieron con legisladores para solicitar la homologación del nivel de alcoholemia permitido en Sonora, aumentando a 0.08 grados de alcohol en 200 litros de aire expirado, en contra 0.04 g/dL que es el grado de alcoholemia permitido en Sonora desde 2014.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las legislaciones fijen límites de alcoholemia no mayores a 0.05 gramos de alcohol en la población, y no más de 0.02 gramos de alcohol a los conductores jóvenes, hay aspectos importantes a tomar en cuenta para este incremento.

Enrique Gonzáles, ciudadano hermosillense, menciona que está mal el aumento en los grados permitidos de los alcoholímetros, pues en la capital suceden muchos accidentes a causa de conducir ebrios.

“Por causa del alcohol hay muchos accidentes en la ciudad, creo que es mejor y más pertinente bajar el nivel y evitar más problemas por dejarlos conducir bajo el consumo del alcohol”, expresó.

Aunque las cámaras empresariales dieron esta iniciativa, en vista de poder conseguir más ventas en las empresas y restaurantes, aumentando la economía de los negocios del estado, no ven con buenos ojos la propuesta pues en Hermosillo "no se tiene cultura vial".

“La verdad pienso que perjudica más a la sociedad, más en la juventud de ahora se lo llevan en los antros y salen ebrios, y no saben lo que hacen al momento de conducir su auto o moto. No se debería de modificar estos grados en los alcoholímetros nuestra sociedad no tiene cultura vial, mientras los ciudadanos no tengan una buena cultura vial no se debería modificar ese tipo de reglamentos”, puntualizó Enrique Gonzáles.

Otras personas concuerdan que entre menor sea el grado de alcohol permitido se evitan muchos accidentes, porque principalmente no se debería conducir un automóvil bajo las influencias de la bebida embriagante.

“No estoy de acuerdo la verdad, entre menos tomen es mejor, les están dando quebrada a que puedan consumir más alcohol mientras manejan, porque no solamente el que maneja lleva consecuencias si no que los peatones también, así como los demás conductores”, expresó Ana María, ciudadana de la tercera edad que no concuerda con la iniciativa.

De igual forma el señor Jesús Villaescusa, cree que no se debería modificar el reglamento actual porque dan una facilidad de tomar sin pensar en alguna consecuencia a futuro.

“Yo creo que deberían dejarlo así como está, para darles más chanza a nosotros de tomar más y que nos haga más fácil poder agarrar el automóvil, sabiendo que no habrá una sanción por manejar con cierto grado de alcohol. Yo pienso que es peor que se modifiquen estas reglas, independientemente si ayudara a levantar a estos sectores empresariales, si están poniendo la vida y la integridad de las personas al darles más chanza a los ciudadanos de consumir más alcohol”, enfatizó Jesús con las consecuencias que se puede tener al manejar alcoholizados.

Hasta los mismos jóvenes perciben que este tipo de iniciativas que están promoviendo las cámaras empresariales es más perjudicial que beneficiosa para la ciudadanía sonorense, como lo expresa la estudiante Selena Martínez.

“A mí no me parece correcto porque siento que la gente se va a desatar más, va a empezar a tomar más de lo correcto y habrá muchos más problemas en la vialidad, choques, y muchas afectaciones. Claro que beneficiará a la economía, porque en vez no consumir ninguna bebida alcohólica, ahora podrán consumir una o más, pero no están viendo que están potencializando un problema que se generará en un futuro, porque les darán pauta para que empiecen a tomar más, a la gente le empezará a valer y tomarán muchísimo más”, finalizó la alumna.