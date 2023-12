Se dobla la demanda de servicios de barbería luego del pago de aguinaldos

La demanda de servicios de barbería se ha incrementado en la ciudad.

Ante el pago de aguinaldos y la llegada de la temporada navideña, la demanda de servicios de barbería se ha incrementado en la ciudad; llegando, incluso, a doblar el número de clientes diarios.

“Lo que pasa en el mes de noviembre es que baja un poco el trabajo, se debe a las fechas, pero a finales de ese mes y a principios de diciembre hay mucho trabajo, por los aguinaldos”, comentó Ángel Daniel Rodríguez Rodríguez, dueño de un negocio de barbería con 5 años en la colonia Miguel Hidalgo.

En concreto, el barbero destacó que, al llegar el 23 de diciembre, y de ahí en adelante, la demanda de sus servicios se dobla.

“Mira, mi capacidad máxima son 10 cortes diarios porque cada corte me toma cerca de una hora. En noviembre no siempre llego a los 10, pero en diciembre hasta 9 o 10 personas rechazo diariamente porque no los voy a poder atender” , aseguró.

Cabe destacar que, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Sonora cuenta con 461 barberías en su territorio.

Estas barberías, concluyó Rodríguez Rodríguez, esperan una baja en la afluencia de clientes a inicios de enero, aunque esta situación se revierte, por lo normal, durante la primera quincena del año.