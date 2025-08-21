Dos figuras destacadas se unen al panel de invitados del Foro Mundial de Energía Solar en Hermosillo.

A través del Ayuntamiento de Hermosillo se presentó la cuarta edición del Foro Mundial de Energía Solar, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre de 2025 en la capital sonorense, bajo el lema "Impulsando ciudades del futuro", un evento que reunirá a expertos, innovadores y líderes internacionales en la capital sonorense.

La directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neuder, explicó que este año se esperan más de 2 mil asistentes y la participación de al menos 15 países: Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Reino Unido, Francia, Venezuela, Colombia y Chile.

El 4º Foro Mundial de Energía Solar llega a Hermosillo este 15 y 16 de octubre, reuniendo a expertos y líderes del mundo, que transforman el futuro de las ciudades.



El programa incluye el Climatón, un hackatón ambiental para más de 700 estudiantes, así como conferencias sobre ciudades de 15 minutos, edificación sostenible, microredes inteligentes y mujeres líderes en el sector energético.

El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez destacó que Hermosillo ha ganado reconocimiento internacional como ciudad comprometida con la sustentabilidad y anunció la presencia de invitados de talla mundial como Steve Wozniak, cofundador de Apple, y el urbanista Carlos Moreno.

"El cambio global, el cambio climático va a empezar desde lo local y por eso es importante impulsar nuevas soluciones a viejos problemas para que a través de la innovación de la tecnología podamos mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos" , expresó.

Antonio Astiazarán subrayó que el foro es una oportunidad para generar alianzas estratégicas, detonar nuevos negocios e impulsar proyectos de energía limpia, lo que contribuye a dar solución a retos de la localidad como los apagones, mediante soluciones innovadoras y tecnología para almacenar energía.