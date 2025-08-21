Steve Wozniak y Carlos Moreno participarán en Foro Mundial de Energía Solar
Dos figuras destacadas se unen al panel de invitados del Foro Mundial de Energía Solar en Hermosillo.
A través del Ayuntamiento de Hermosillo se presentó la cuarta edición del Foro Mundial de Energía Solar, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre de 2025 en la capital sonorense, bajo el lema "Impulsando ciudades del futuro", un evento que reunirá a expertos, innovadores y líderes internacionales en la capital sonorense.
La directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neuder, explicó que este año se esperan más de 2 mil asistentes y la participación de al menos 15 países: Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Reino Unido, Francia, Venezuela, Colombia y Chile.
El programa incluye el Climatón, un hackatón ambiental para más de 700 estudiantes, así como conferencias sobre ciudades de 15 minutos, edificación sostenible, microredes inteligentes y mujeres líderes en el sector energético.
El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez destacó que Hermosillo ha ganado reconocimiento internacional como ciudad comprometida con la sustentabilidad y anunció la presencia de invitados de talla mundial como Steve Wozniak, cofundador de Apple, y el urbanista Carlos Moreno.
"El cambio global, el cambio climático va a empezar desde lo local y por eso es importante impulsar nuevas soluciones a viejos problemas para que a través de la innovación de la tecnología podamos mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos", expresó.
Antonio Astiazarán subrayó que el foro es una oportunidad para generar alianzas estratégicas, detonar nuevos negocios e impulsar proyectos de energía limpia, lo que contribuye a dar solución a retos de la localidad como los apagones, mediante soluciones innovadoras y tecnología para almacenar energía.