La Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (Amecc) informó que las afectaciones pasaron de 100 a 300 reportes diarios en la capital sonorense.

La Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático informó que en Hermosillo se han registrado hasta 300 reportes diarios de luminarias y circuitos dañados, derivado de los apagones y lluvias recientes.

En temporada normal, la dependencia recibe entre 70 y cien reportes al día, por lo que las afectaciones se han triplicado durante el verano.

Para atender la demanda, se puso en marcha un operativo especial con cuadrillas que trabajan de lunes a viernes desde las 5:50 de la mañana hasta la medianoche, y de 8:00 a 20:00 horas durante los fines de semana.

Te puede interesar Apagones y altos costos afectan a comercios en Hermosillo: Fecanaco

La titular de la dependencia, Carla Neudert Córdova, llamó a la ciudadanía a realizar sus reportes al número 072 o por WhatsApp al 662 220 0093 de la Agencia, con el fin de agilizar la reparación de luminarias en la ciudad.

"Hay días que estamos recibiendo hasta 300 reportes diarios… en una temporada normal nos llegan alrededor de cien reportes, 70 reportes diarios en toda la ciudad" , declaró la funcionaria.

Asimismo, anunció que esta semana comenzará la instalación de cien postes nuevos en distintos sectores de Hermosillo. Explicó que este trabajo se había retrasado porque las mismas cuadrillas que atienden fallas son las que realizan la colocación, pero ahora contarán con el apoyo de una empresa externa.

En cuanto a las paradas inteligentes de camión, Neudert Córdova detalló que de las 11 proyectadas, ocho ya están en operación y tres permanecen pendientes de entrega por parte de la constructora, debido a que la Comisión Federal de Electricidad no ha concluido la obra eléctrica.