El presidente de Fecanaco Sonora y Canacope Hermosillo, Martín Zalazar Zazueta, advirtió sobre los daños económicos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en la entidad ocasionados por el desabasto de energía eléctrica y los altos costos.

Los constantes apagones y el incremento en las tarifas eléctricas representan una amenaza directa para la operación de los comercios en Sonora, particularmente durante la temporada de mayor demanda energética, informó Martín Zalazar Zazueta.

“Los cortes en el suministro han dañado equipos, afectado inventarios y disminuido las ventas, sobre todo en empresas que no cuentan con respaldo energético. Estos apagones se han vuelto un problema cotidiano en muchas zonas comerciales especialmente en Hermosillo” , dijo.

Agregó que este tipo de situaciones no solo detienen las operaciones, sino que también generan pérdidas y ponen en riesgo la permanencia de negocios que ya enfrentan elevados costos fijos durante varios meses del año.

Por otra parte, lamentó que el sector comercial no cuente con subsidios en la tarifa eléctrica, a diferencia del sector doméstico, lo que genera recibos impagables durante el verano.