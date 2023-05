Staus: Falta incluir precisiones y otros temas en negociación con Unison

Juan Díaz Hilton informó que estaban en un proceso de intercambio con la autoridad universitaria, es decir, llegaba un oficio por parte de las autoridades, se analizaba y se discutía con el Comité General de Huelga (CGH), sin embargo, consideraban que hacía falta incluir precisiones y otros temas.

A doce días desde que se colocaron las banderas rojinegras ante la inconformidad por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) con el ofrecimiento de las autoridades en el proceso de negociación, consideran que falta incluir diferentes cuestiones.

Durante el noticiero EXPRESO 24/7, Juan Díaz Hilton, secretario general del Staus, informó que estaban en un proceso de intercambio con la autoridad universitaria, es decir, llegaba un oficio por parte de las autoridades, se analizaba y se discutía con el Comité General de Huelga (CGH), sin embargo, consideraban que hacía falta incluir precisiones y algunos otros temas.

"Hubo varios intercambios, digamos actualizaciones del proceso de negociación y finalmente el día de ayer el CGH acuerda citar a la Asamblea General para ahora si, dar la discusión en este órgano y, en ese sentido se somete a votación este último ofrecimiento", comentó.

Asimismo, mencionó que está citada para las 11:00 horas, donde habrá un espacio de análisis y discusión de aproximadamente dos horas, para posteriormente pasar a votar a través de la urna.

Explicó que, en el Comité General de Huelga se ha considerado suficiente para someter a consideración, ya que este órgano no está facultado para decidir levantar una huelga o no, y únicamente dirige al movimiento, pues hay un ofrecimiento que merece la pena meterse a consideración.

¿Cuál fue el último ofrecimiento de la Unison?

"Estaba pendiente el tema de precisar los acuerdos, es decir, veíamos un programa de ocupación de plazas vacantes, pero no consideramos que estuviera 'amarrado' el acuerdo. Algo similar en el tema de la vivienda, de afiliar a los académicos y académicas a un esquema de viviendas, un ofrecimiento histórico, pero no veíamos una ruta crítica, no es un procedimiento sencillo", dijo.

A decir del secretario general del Staus, como lo habían planteado desde un principio, es afiliar al 100 por ciento de los trabajadores y trabajadoras de la Unison a algún sistema de Seguridad Social que tenga esta prestación de vivienda, es decir, por lo menos las dos opciones como Infonavit o Fovisssteson.

"A través de una comisión se hará un análisis detallado donde pondremos la información a la dispocisión de los trabajadores y trabajadoras para tomar una decisión para saber por cuál camino nos vamos o si esto sería un esquema mixto, eso ya lo veremos más adelante", detalló.

Díaz Hilton agregó que en cuanto a los asuntos con el SAT, al ser un tema federal no se puede acordar en un convenio de revisión contractual, sin embargo, esta regularización implicaría una retención considerable del salario.