Servicios Públicos busca colocar bardas faltantes en Panteón Sahuaro

Sergio Pavlovich Escalante, titular de Servicios Públicos Municipales, informó que tienen algunas acciones previstas para realizarse en este camposanto, debido a este tipo de situaciones que se presentan en el lugar.

Al menos tres personas han sido detenidas realizando algún delito dentro del Panteón Sahuaro en lo que va del año, sin embargo, se requiere de una inversión muy importante para colocar las bardas que hacen falta.

"Este panteón inaugurado en 1972 es el más grande de los cinco cementerios con que cuenta Hermosillo, con un total de 44 hectáreas y una capacidad aproximada a las 50 mil tumbas", comentó.

Ubicado en el bulevar Antonio Quiroga e Ignacio Salazar, en la colonia Sahuaro, el panteón en la actualidad presenta una serie de problemáticas estructurales en vía de estudio para ser solucionadas.

"Tenemos diseñado un proyecto de instalación de cercos para cementerios, además de las bardas y pensamos impactar primero el Panteón Sahuaro", aseveró.

A decir del funcionario municipal, este recinto fúnebre es uno de los mas difíciles de operar, debido a sus dimensiones y lo expuesto que se está a la ciudadanía por algunos puntos.

Seguridad Pública apoya con vigilancia

"Bardear el panteón 'Manitas', como también se le conoce, va a costar unos cuantos millones de pesos, son 400 mil metros cuadrados de perímetro; mientras tanto Seguridad Publica hace rondines", dijo.

Indicó que, mientras se concreta la estrategia, se busca colaborar con otras dependencias como la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) y Seguridad Pública, para controlar y asegurar las debilidades de la barda.

Pavlovich Escalante expuso que, en lo que va del año se han detenido a tres personas por infrigir delitos como robo de elementos funerarios o daños a la ornamentación del recinto gracias a las denuncias ciudadanas.

"Es cierto que no tenemos desafortunadamente todo cercado, pero las personas que no van por causa familiar no tienen porqué entrar, y menos dañar el lugar", finalizó.