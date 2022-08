Ventas de autos nuevos en Sonora caen 3.7 % en primer semestre del 2022

La venta de autos nuevos en el primer semestre del año 2022 cayó en Sonora un 3.7 por ciento en comparación al mismo periodo del año pasado, esto de acuerdo al informe interno de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos Nuevos.

El economista Alejandro Romero Ayala, explicó que esta cifra es superior a la caída en venta de autos nuevos que se presentó a nivel nacional en el mismo periodo, la cual fue del 0.6 por ciento.



"Bueno, en el caso de Sonora es una caída del -3.7 por ciento en el primer semestre del 2022 en comparación con la primera mitad del 2021, y a nivel nacional la caída es del -.0.6 por ciento, es decir, Sonora está cayendo más en sus ventas que a nivel nacional” señaló Romero Ayala.

Respecto a términos regionales, la zona noroeste en donde se ubica el estado de Sonora registró una caída del 7 por ciento en ventas de autos nuevos.

“En el caso de la región noroeste son 43 mil vehículos los vendidos de enero a junio del 2022, contra 46 mil 600 de enero a junio del 2021, es una caída del -7 por ciento en la región noroeste, recordemos que en el caso de Sonora es -3.7, entonces la entidad estaría por debajo de la media del noroeste” manifestó.

Tres factores

El economista refirió que esta caída e deriva principalmente de tres grandes factores, tanto externos como a nivel nacional.

“El primero de ellos que no hay disponibilidad de inventarios en muchas agencias, es decir, si ahorita llegas a una agencia y llevas una carreta de dinero, aunque la lleves, no te van a dar el carro porque no tienen inventario en muchos modelos” manifestó.

Otro factor que se presenta es el tema de la inflación y los ajustes constantes en las tasas de interés.

“Los autos han estado subiendo de precio y además han estado subiendo las tasas de interés, seguramente eso se está traduciendo en carros más caros y en financiamientos más caros, por lo tanto está impactando la demanda de los consumidores”, comentó.

Romero Ayala, dijo que el tercer factor asociado a esta caída en ventas es el proceso de regularización de carros chuecos.

“Se ve un asunto de regularización de autos, pero no el fin del problema, seguramente se activaron mucho las ventas de este tipo de unidades, muchas personas se fueron con la finta de que todas las unidades de iban a regularizar, pero independientemente de eso, no se ve fin al problema de los autos ilegales” señaló.