Pide de regalo de cumpleaños croquetas para alimentar a animales rescatados

Gracias al amor que ha recibido de las dos mascotas que adoptó en los últimos meses, el cajemense Roberto Ruiz tuvo la idea de festejar su cumpleaños número 40 para recibir como regalo alimento para perros y gatos que son rescatados de la calle.

En el marco del Día Mundial de Perro Adoptado, Roberto informó para EXPRESO que cumplió años el 13 de septiembre, pero se festejó cuatro días después y convocó a sus seres queridos con una invitación donde menciona que si llevaban un regalo que fuera alimento para perros y gatos.



“Yo les hice una invitación a mis amigos y les puse que, si me querían obsequiar algo que fuera alimento para 'animalitos', yo tengo dos perritos que rescaté de la calle y pues de tanto cariño que me han dado me nació la idea. Algunos pensaron que era para mis mascotas, pero en realidad fue para donarlas a la asociación protectora de animales Rescate Fénix”, expresó.