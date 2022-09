Abejas usan escuelas de refugio tras abandono por la pandemia

Tras haber permanecido en abandono durante dos años por la pandemia de Covid-19, las escuelas se convirtieron en un espacio ideal para ser utilizado como refugio por parte de abejas e incluso avispas, consideró el médico veterinario zootecnista Francisco Arturo Ruiz Valencia.

El gerente del comité de la campaña de la erradicación de la tuberculosis de Sagarpa en Sonora explicó que a través de la dependencia estatal se atienden también los reportes de la presencia de panales, los cuales se canalizan para su manejo a expertos del área de la apicultura.

"Estos insectos tienen que buscar zonas seguras, donde no las molesten, porque la verdad que cuando se presentan algunos árboles y sitios de reproducción, talan los árboles y las abejas se van, y en el caso de las escuelas tienen dos años solas y buscaron un alejamiento para su tranquilidad”.

Recomendó a las personas que al estar en cercanía con un panal de abejas o avispas, alejarse de manera inmediata, y no tratar de hacerse cargo de ellas con agua u otro tipo de métodos.

"Esto no es un problema nuevo, es algo que se presenta frecuentemente, sin embargo, consideró de que el hecho de que se tumban árboles, se talen árboles, las abejas tienen que moverse y se alejan a donde no las molesten, ahora se está viendo que seguramente las escuelas tenían más tiempo en las escuelas, no había clases y estaban en un lugar tranquilas y seguras”.

Deben integrarse grupos



Consideró que es necesario integrar un grupo interdisciplinario para dar atención al creciente número de ataques de abeja que se han presentado, particularmente en Hermosillo.

"Vamos a trabajar a ver que se puede hacer al respecto, tengo entendido que protección civil, el ayuntamiento, la secretaría pueden hacer algo, pero seguramente va tener que integrarse un grupo interdisciplinario para poder atender esta necesidad de las escuelas", apuntó.

Sobre los reportes que han sido atendidos a través de sagarpa, comentó que son dos y se han canalizado de forma directa para su atención a personal especializado en el manejo de abejas y avispas.

"Realmente lo turnamos con especialistas en el manejo de las anejas, realmente no cualquiera las puede atender, en este caso, debe de ser un apicultor o un técnico especializado en la atención de estos insectos”.