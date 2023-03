Analizarán solicitud de concesionarios de transporte urbano

Secretario de Gobierno menciona que la petición no corresponde al convenio.

Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno de Sonora, señala que actualmente se tiene un convenio firmado, el cual culmina el próximo mes de mayo, y aunque se analizan las peticiones hechas por los concesionarios del transporte, a quienes se les realizó la requisa en el 2018, no corresponden a lo acordado.

Respecto a la manifestación que se llevó a cabo esta mañana por parte de concesionarios de transporte urbano de Hermosillo, argumentó que el convenio entre ambas partes se firmó el año pasado, y añadió que tendrá que cumplirse hasta su plazo de vigencia antes de sufrir una modificación.

“Esa solicitud se está explorando, se está analizando, sin embargo, me parece que no corresponde al convenio que con ellos firmamos a mediados del año pasado, queremos que se espere a que concluya ese convenio” , aseguró.

Bracamonte Sierra, confía en que en ese momento se podrá dar fin a esta controversia por la vía pacífica.

“En mayo concluye el convenio que firmamos con ellos, en espera del fallo definitivo del Tribunal que está analizando el tema jurídico y desde luego, esperando también, los amparos que ellos puedan interponer en el Tribunal de Justicia Administrativo Local. Consideramos que jurídicamente nos asiste la razón, sin embargo, ellos también consideran que los asiste, en todo caso lo que quedamos es que el fallo que defina el Tribunal de La Paz sea aceptado y que no se generen mayores recursos para que no pospongan la solución final de este tema”, puntualizó.