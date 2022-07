Solicita apoyo para pagar la hospitalización de su hijo diabético

HERMOSILLO, SON.- El señor Juan Antonio Arriola Espinoza pide ayuda a la ciudadanía de manera económica o con alimentos, para seguir al cuidado de su hijo Jorge que actualmente está internado en el hospital General del Estado (HGE).

El padre del paciente comentó que su hijo de 26 años de edad se encuentra en fase de recuperación a causa de la diabetes que padece desde pequeño y cuenta con un pie fracturado, por lo que los síntomas de la enfermedad se agravaron.

Explicó que su situación en el hospital ha sido complicada, porque no tiene ayuda de ningún familiar y se encuentra solo.

“Los recursos que tenía yo se me acabaron y he estado batallando para conseguir comida, y conseguir las cosas que me piden, adentro”