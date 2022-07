Sindicato Único del Ayuntamiento tiene la mayoría de los beneficios

HERMOSILLO, SON.- Son mil 718 empleados sindicalizados del Ayuntamiento de Hermosillo que están agremiados a tres organizaciones distintas, el 71 por ciento está con Salvador Díaz Holguín, indicó Ramón Corral Aguirre.

El oficial mayor del Ayuntamiento de Hermosillo mencionó que los otros dos sindicatos dirigidos por Jovita Monge y Daniel Urías que tienen el 16 y 13 por ciento respectivamente, no cuentan con vehículos oficiales como el de Díaz Holguín.

El Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo tiene mil 213 agremiados, el Sindicato Auténtico Independiente de los Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo tiene 285 y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo 220.

Salvador Díaz Holguín, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo afirma que el Municipio no obliga a las otras dos asociaciones sindicales a ser auditadas sobre los recursos que reciben.

“No los están auditando y les están dando recursos públicos, estos dos sindicatos no tienen un contrato colectivo y no son auditados, está el Ayuntamiento violentando la propia ley del ISAF y desviando recursos públicos porque si no hay un contrato cómo le vas a estar dando dinero y peor tantito que no son auditados”