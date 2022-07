Unión de Usuarios sigue recolectando recibos de luz para ampliar subsidio

La Unión de Usuarios de Hermosillo mantiene la solicitud a la ciudadanía de entregar copia de su último recibo eléctrico para probar que el subsidio de energía eléctrica debe ampliarse de 6 a 8 meses del año.

A la fecha la Unión de Usuario a recibido 2 mil recibos de luz, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía para que lleven dicho documento que servirá para gestionar la ampliación del subsidio de luz.

Ignacio Peinado dijo que actualmente los integrantes del movimiento social se encuentran recolectando los recibos entre sus vecinos y familiares que desean contribuir con la causa, e hizo un llamado a la ciudadanía en general ha participar.

Los interesados pueden llevar la copia, por ambos lados, de su recibo de energía eléctrica a las oficinas del movimiento social ubicadas en calle Juárez esquina con Chihuahua en la colonia Centro.

Los lunes usted puede acudir de 8:00 AM a 17:00 horas; martes a viernes de 8:00 AM da 19:00 horas; sábado y domingo de 9:00 AM a 13:00 horas o bien enviar la fotografía de dicho documento al teléfono (662) 150 20 80.

“Necesitamos los recibos como carga de prueba para poder acreditar la falta de ampliación del subsidio de la luz ante el Gobernador del Estado y este a su vez lo pueda hacer ante el Presidente de la República” , indicó.