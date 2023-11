Conagua analiza viabilidad de cancelar la presa Abelardo L. Rodríguez: ADM

El Gobernador precisó que la mayor preocupación es optimizar el aprovechamiento del agua que llega a Hermosillo, por ello es necesario realizar los estudios correspondientes para garantizar el vital líquido a la ciudad.

Tras el anuncio de una posible construcción de tres presas que abastecerán de agua a Hermosillo y la probable cancelación de la presa Abelardo L. Rodríguez, se siguen realizando estudios para ver si es viable o no la clausura de este represo.

El gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, comentó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sigue realizando los estudios pertinentes para determinar si se podría o no seguir con la cancelación de la presa.

"No se puede cancelar la presa si no se construyen tres presas arriba de la cuenca, arriba de la presa del Molinito ¿Para qué? Para que se contengan todas las aguas que ahora llegan a Hermosillo, mi preocupación fundamental no es cancelar o no la presa Abelardo L. Rodríguez, mi preocupación fundamental es cómo optimizamos el aprovechamiento del agua que llega a Hermosillo" , aseguró

Asimismo, el mandatario recordó que se tienen que preparar para optimizar el acopio de agua, pues el pronóstico de lluvias para este año no fue favorable con respecto a otros años.