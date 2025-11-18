Sheinbaum no permitirá intervención de EU, pese a insinuaciones de Trump
Donald Trump declaró que conoce “los domicilios de cada capo del narcotráfico” en México, y que estaría dispuesto a lanzar ataques militares si fuera necesario.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó aceptar cualquier intervención militar por parte de Estados Unidos para combatir al crimen organizado en México, luego de que Donald Trump insinuó la posibilidad de lanzar ataques contra cárteles dentro del país.
“No aceptamos una intervención extranjera”
En conferencia de prensa este martes 18, Sheinbaum reiteró que Estados Unidos puede colaborar con información, pero no operar en territorio mexicano.
“No va a ocurrir. Él ha sugerido varias veces una intervención militar en México para combatir a los grupos delictivos, pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar”, afirmó.
La mandataria subrayó que esta postura ya ha sido comunicada al Departamento de Estado y a legisladores como Marco Rubio. “No aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. Hay coordinación sin subordinación”, sostuvo.
Sheinbaum insistió en que el gobierno mexicano mantendrá la cooperación bilateral, siempre bajo el principio de respeto a la soberanía.
“Podemos colaborar, nos pueden ayudar con información, pero nosotros operamos en nuestro territorio. No lo vamos a pedir porque no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero”, indicó.
Recordó además que la última intervención estadounidense en México, en el siglo XIX, derivó en la pérdida de la mitad del territorio.
Trump presume capacidad para atacar a cárteles
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que su gobierno conoce “los domicilios de cada capo del narcotráfico” en México y que estaría dispuesto a lanzar ataques militares si fuera necesario para frenar el flujo de drogas hacia su país. Durante una conferencia en la Casa Blanca, Trump fue cuestionado sobre si autorizaría operaciones militares en México.
“¿Lanzaría ataques en México para detener las drogas? Está bien conmigo. Lo que tengamos que hacer para detenerlas”, dijo.
Aunque matizó que no está anunciando una acción inmediata, añadió: “Estaría orgulloso de hacerlo porque salvaríamos millones de vidas.”
Trump señaló que ha conversado con el gobierno mexicano y que “saben cómo estoy parado”. Trump destacó que la mayoría de las muertes por narcóticos en Estados Unidos están relacionadas con sustancias que, según dijo, ingresan desde México.