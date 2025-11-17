Trump expresó su insatisfacción con las acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum y afirmó que combatir a los cárteles justificaría una operación militar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que no está "contento con México" respecto a las acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el narcotráfico, y dejó abierta la posibilidad de autorizar ataques militares dentro del territorio mexicano para enfrentar a los cárteles de la droga.

¿Qué dijo Donald Trump sobre un operativo militar en México?

Desde la Oficina Oval, Trump fue cuestionado sobre un eventual operativo militar al sur de la frontera. El mandatario respondió que "está bien conmigo", al señalar que emprendería "cualquier cosa que tengamos que hacer para detener las drogas", incluso si ello implica un despliegue de tropas en México. Aseguró que, aunque no ha tomado una decisión formal, "sería un orgullo hacerlo".

El presidente justificó su posición señalando que Estados Unidos está "perdiendo cientos de miles de personas" por consumo de drogas y afirmó que los cárteles mexicanos son responsables de ese flujo ilegal. Añadió que su gobierno conoce "cada ruta" y la ubicación de los grupos criminales, a los que acusó de "matar a nuestra gente". Trump también mencionó hechos recientes de violencia en la Ciudad de México como ejemplo de lo que llamó una situación "grave".

“Vi a la Ciudad de México durante el fin de semana y tienen serios problemas”, dice Trump



¿Cuál es la postura oficial de Estados Unidos sobre la intervención militar?

Las declaraciones contrastan con la postura expresada la semana pasada por su secretario de Estado, Marco Rubio, quien había descartado una acción militar dentro de México y respaldado las medidas emprendidas por la administración Sheinbaum. Rubio aseguró entonces que Washington no actuaría de forma unilateral y que solo apoyaría con equipo, capacitación e inteligencia si México lo solicitaba.

La posición de Trump supone un nuevo giro frente a afirmaciones previas, en las que había mostrado satisfacción con el gobierno mexicano pero también acusaba que "imperaba la ley de los cárteles". Los cambios de postura han marcado la relación bilateral en materia de seguridad desde el inicio de su administración.

¿Qué acciones militares ha realizado Estados Unidos contra los cárteles?

El presidente retomó además el precedente de operaciones bélicas en el mar. Recordó que su gobierno designó como grupos terroristas internacionales a seis cárteles mexicanos y que, bajo la Operación Lanza del Sur, el Pentágono ha destruido 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde el 2 de septiembre, con un saldo de 83 presuntos narcotraficantes ejecutados. Trump afirmó que, por cada bote destruido, "25 mil vidas estadounidenses" son salvadas y que el tráfico marítimo se redujo 85 por ciento.

Trump concluyó que los operativos seguirán mientras considere que representan un beneficio para su país, y reiteró que está dispuesto a extender acciones similares hacia otros países, incluyendo fábricas de cocaína en Colombia.