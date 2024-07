Agua de Hermosillo llama a la ciudadanía a cuidar el vital líquido ante escasez

El director general de Aguah exhortó a reportar a quienes vean haciendo mal uso del agua.

A cuidar el vital líquido debido a la escasez que se tiene en estos momentos en la ciudad, es el llamado que hizo Agua de Hermosillo (Aguah) para todos los habitantes, informó Renato Ulloa Valdez.

El director general de Aguah señaló que al momento la dependencia no recibe tantos reportes, pero el protocolo a seguir es acudir al domicilio reportado y se emplea una amonestación en primera instancia.

" Quiero aprovechar para pedirle a la gente que cuide el agua, es increíble con estos calores, dos presas secas, con esta falta de agua, que la gente siga desperdiciándola, regando con la manguera, me da una desesperación cada vez que lo veo ", manifestó.

Ulloa Valdez reiteró a las personas a no regar banquetas o lavar automóviles con la manguera debido a la escasez del vital líquido.

" Vamos a tener que empezar a multar muy fuerte, porque definitivamente no entienden los ciudadanos, estamos desperdiciando el agua. No tenemos un conteo de los reportes por desperdicio de agua, ya que la gente no reporta por no meterse en problemas con el vecino, lo que sí es que la patrulla verde se encarga de verificar en los domicilios ", abundó.

El titular de la dependencia municipal enfatizó en el llamado a la ciudadanía sobre el cuidado del vital líquido, además de pedir que reporten si ven a alguien haciendo mal uso del agua.