Familia de Coahuila se maravilla con ramada de fariseos

María Ibarra Saucedo señaló que es la primera ocasión que visitan una ramada, lo que les pareció una tradición muy bonita, y que le da un toque muy distintivo a la ciudad en esta época del año.

Parte de la familia Ibarra Saucedo recorrió más de mil 700 kilómetros, desde Monclova, Coahuila, para visitar Hermosillo y de paso conocer la tradición de los fariseos y sus festividades de Semana Santa.

"Mi cuñado nos venía contando las tradiciones estas, porque él es de aquí, nos dijo ‘vamos a ver si los vemos aquí’, nos trajo y aquí andamos conociendo todo, nos parece algo muy bonito”, afirmó.

Este tipo de tradiciones como la de los fariseos, no es común poder observarlas en Coahuila, apuntó María Ibarra, quien agregó que ya en años anteriores había visitado la capital sonorense, pero que nunca había visitado una ramada de fariseos.

"Es algo que haya nosotros no tenemos, nosotros no conocíamos nada de esto, pero la verdad es que sí nos parece muy bonito todo esto, todo lo que nos vienen platicando y nos enseña otra parte que no conocíamos de Hermosillo", mencionó.

En su recorrido por la Ramada del Coloso Alto, la familia Ibarra Salcedo pudo conocer parte de las tradiciones de los fariseos, así como observar parte de los rituales y las máscaras tradicionales.

Además de poder visitar esta peculiar tradición, en su estancia de más de 10 días, la familia coahuilense también disfrutarán de las playas sonorenses, indicó María Ibarra, que es otra de las actividades que les encanta de su estancia en tierras de Sonora.