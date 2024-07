Padres no están obligados a comprar productos de limpieza, asegura SEC

El titular de la SEC declaró que este donativo debe ser opcional y los planteles no deben exigirlo.

Luego de varios casos de padres de familia que han expuesto que algunas escuelas en la ciudad solicitan una lista adicional a la de útiles escolares donde solicitan productos de limpieza, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) aseguró que no es obligatorio y el plantel educativo no deben condicionar la educación de los menores con la compra de estos productos.

El titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, señaló que, si bien las escuelas carecen de los productos, los directivos no deben obligar a los padres de familia a realizar esa compra y declaró que este donativo debe ser opcional.

"No hay una obligación de comprar los materiales como tal, eso lo revisamos con algunos directores, eso no debe suceder, no debe de ser, no se les pide ni obliga a los padres de familia al respecto de esos listados; no es obligatorio" , estableció.

SEC distribuye material de limpieza

Gámez Gamboa enfatizó que la secretaría distribuye a los planteles educativos material de limpieza, ya que es la institución encargada de cubrir esa necesidad.

Además, agregó que actualmente realizan charlas con el personal de intendencia de las escuelas para prepararse para el regreso a clases.

Finalmente, el titular de SEC mencionó que cualquier padre de familia que desee reportar esta situación puede hacerlo en las instalaciones de la secretaría o en redes sociales.