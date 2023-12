Aparatoso accidente en colonia Ley 57 por un corte de circulación

A raíz de un corte de circulación, se registró un accidente de tránsito en la colonia Ley 57.

Una mujer con lesiones leves en el cuello, fue el resultado que dejó de un accidente automovilístico a raíz de un corte por circulación, en hechos ocurridos en la colonia Ley 57.

La aparatosa colisión se registró en el cruce de las calles Reforma y Plan de Ayala, dónde se pudo observar los dos vehículos con daños de consideración.

Elementos del Departamento de Bomberos fueron los que acudieron primero, mismos que llevaron a cabo el rescate de una mujer, la cual abordaba un carro sedán, de color gris, quien presentó una lesión leve en el cuello.

Mientras que los abordantes del sedán blanco, fueron impactados por el costado izquierdo cuando trataron de integrarse a la calle Reforma, vehículo que fue tripulado por una pareja quien permaneció varios minutos dentro del vehículo hasta la llegada de paramédicos de Cruz Roja.

Sin embargo, no presentaron lesiones de consideración, pero esto no evitó a que se le revisaran los signos vitales para confirmar que no contaban con lesiones graves.

Ambos vehículos quedaron asegurados por los agentes de Tránsito Municipal para hacer las indagatorias correspondientes y determinar la responsabilidad por los hechos ocurridos al norte de Hermosillo.