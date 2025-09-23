El percance ocurrió la tarde de este martes a la altura del kilómetro 54, cerca del ejido El Triunfo.

La tarde de este martes 23 de septiembre se registró un accidente en la carretera 100 Hermosillo–Bahía de Kino, a la altura del kilómetro 54, cerca del ejido El Triunfo, donde un camión interurbano de la línea Costa que se dirigía hacia Bahía de Kino salió de la cinta asfáltica tras colisionar con una camioneta.

De acuerdo con el portal informativo Alondra Expresa, el percance ocurrió alrededor de las 19:00 horas. En el lugar fueron atendidos varios pasajeros con lesiones de distinta consideración, pero hasta el momento no se tiene reporte de personas fallecidas.

Testigos señalaron que dos pasajeros quedaron atrapados en la parte frontal del camión, aunque fueron rescatados y trasladados a recibir atención médica. Entre los heridos también se encuentra el conductor de la camioneta involucrada, identificado como una unidad tipo pick up Nissan Titán de color oscuro.

La cifra total de personas que viajaban en el camión aún es desconocida. (Foto: FB Alondra expresa)

El camión involucrado, con número económico 215, viajaba lleno y se reportó que incluso varios pasajeros iban de pie.

Cuerpos de emergencia, incluyendo Bomberos de Hermosillo, Cruz Roja y policías municipales, se encuentran en la zona atendiendo a los afectados y coordinando el traslado de heridos. La circulación en la carretera permanece cerrada en ambos sentidos mientras continúan las labores de rescate y retiro de vehículos.

Bomberos de Hermosillo indicaron que la unidad Eco-16 atendió el accidente, donde se reportó la cifra preliminar de once personas trasladadas por Cruz Roja a recibir atención médica.

En el mismo reporte se indica que no se tiene certeza del número total de personas que viajaban en el camión, mientras que en la pickup solo viajaba el conductor de la unidad.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...