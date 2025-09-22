El alcalde Antonio Astiazarán puso en marcha la construcción del libramiento Norponiente, obra que contempla tres etapas y 30 kilómetros para desviar tráfico pesado y mejorar la movilidad en la capital sonorense.

El Ayuntamiento de Hermosillo dio inicio a la construcción del libramiento Norponiente, proyecto considerado clave para mejorar la movilidad urbana y reducir la circulación de vehículos de carga pesada dentro de la ciudad.

El arranque de la obra fue encabezado por el alcalde Antonio Astiazarán, acompañado de autoridades municipales, representantes empresariales y de la Concesionaria Seri, encargada de ejecutar el proyecto.

La directora de Desarrollo de Infraestructura, Astarté Corro Ruiz, informó que la primera fase contempla una inversión de 179.5 millones de pesos, totalmente municipales, para la construcción de 3.8 kilómetros con cuatro carriles y camellón central.

El tramo inicial se desarrollará en el entronque de la carretera estatal 100 hacia la planta de ciclo combinado de la Unión Fenosa.

Proyecto de tres etapas hasta 2027

El libramiento Norponiente tendrá una extensión total de 30 kilómetros distribuidos en tres etapas:

Carretera estatal 100 – Planta Unión Fenosa

De Fenosa al entronque con la carretera La Mina NyCo

De La Mina NyCo a la carretera federal 15

El plazo estimado de conclusión es de 18 meses, en el primer trimestre de 2027.

Impacto en la movilidad y vialidades

Astiazarán destacó que la inversión total será de 1,182 millones de pesos, monto equivalente a toda la obra pública de un año en Hermosillo. Además, subrayó que se trata del primer libramiento municipal concesionado en México.

“Más de un millón de vehículos de carga dejarán de circular cada año por nuestras calles a partir de 2027, lo que reducirá tráfico, tiempos de traslado y contaminación”, puntualizó el alcalde.

El edil ejemplificó que con el libramiento se podrá ahorrar hasta 40 minutos en traslados entre Nogales y el aeropuerto de Hermosillo o hacia Bahía de Kino.

Asimismo, el esquema permitirá conservar en mejores condiciones las vialidades de la ciudad, actualmente afectadas por el paso de transporte pesado y las lluvias.

El libramiento Norponiente representa una de las mayores inversiones en infraestructura vial de Hermosillo, con financiamiento mixto municipal y privado, sin recurrir a deuda pública. Su ejecución busca modernizar la conectividad regional y reducir el impacto del tráfico pesado en la capital sonorense.