"México no puede seguir en esta ruta de polarización y división": Rosario Robles

La política presentó en Hermosillo su libro, en el que narra su paso por la prisión.

Hace tres semanas Rosario Robles Berlanga fue absuelta de manera definitiva por el caso de la Estafa Maestra, aquel en el que 11 dependencias fueron señaladas por desviar más de 7 mil millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La política figuraba entonces como titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Este jueves 16 de mayo la política y economista estuvo presente en Hermosillo, Sonora, lugar donde presentó su libro titulado 'Rosario de México. Testimonio de una infamia'. En la obra, Rosario Robles describe su paso por el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

“Este libro es el testimonio de los mil 101 días que me mantuvieron recluida injustificadamente. De alguna manera durante esa reclusión fui tomando nota, conociendo anécdotas e historias desgarradoras de muchas otras mujeres, conociendo en carne propia como la injusticia sigue siendo el pan de cada día, el abuso de la prisión preventiva que violenta la presunción de inocencia” .

“Trato, a través de este testimonio, narrar no sólo mi experiencia y aprendizaje, sino también la historia de mujeres que viven en circunstancias peores. Narro no solamente los agravios desde el punto de vista legal y jurídico. Es un libro con causa, la mitad de las regalías serán para las mujeres de Santa Marta Acatitla” , explicó la autora.

La política de 68 años mencionó que en su paso por Santa Martha Acatitla se interesó en la teoría que fundamenta las Escuelas de Perdón y Reconciliación de Colombia, ideas que relaciona con el actual estado de la cosa pública en México.

“Leí mucho al padre Leonel Narváez, que es el teórico de las Escuelas de Perdón y Reconciliación, en Colombia, y yo creo que vamos a tener que ir hacia un proceso de perdón y reconciliación. México no puede seguir en esta ruta de polarización, de odio y de división. Vemos como le gritan a candidatos o personalidades políticas: es el odio que se ha sembrado, pero no es correcto, no importa el color que sea, es gravísimo” , dijo.

Robles Berlanga ha sido reconocida como una de las mujeres más influyentes de la política mexicana reciente; sin embargo, señaló, su relación con el poder se ha transformado tras su paso por la prisión.

“Desde luego que se ha transformado la visión (que tenía previo al encarcelamiento). Quienes estamos en la política siempre pensamos en qué cargos vamos a ocupar, cómo vamos ascendiendo en el escalafón de la política. Aspiramos llegar a las máximas posiciones porque esa es la infraestructura y los recursos que nos permitirán servir a nuestro país, pero yo hoy me siento en un plano totalmente diferente” , aseguró, y matizó que su participación en la coyuntura electoral se proyecta más allá del 2 de junio.

“Yo me veo después del 2 de junio. Creo que el 2 de junio es una cita histórica, esta no es una elección cualquiera. Tenemos que salir a votar masivamente porque estamos en la disyuntiva entre defender nuestra democracia o ir hacia una senda autoritaria” .