Recibe Roberto Mazón vehículo que ganó con 'Hole in One' en Torneo Imagina

La suerte cambió para el jugador de golf Roberto Mazón Caballero el pasado 27 de septiembre, cuando se convirtió en ganador de un vehículo último modelo al hacer 'Hole in One' en el torneo organizado por la Fundación Imagina.

Ahora, tiempo después, Roberto puede disfrutar del automóvil, el cual, aseguró, será de gran ayuda para él y su familia.

"Aquí estamos recibieron el carro de un 'Hole in One' de un torneo de Imagina que fue a finales de septiembre. (Estoy) muy contento de recibirlo, y pues aquí es muy difícil tirar un 'hole in one', y hay que disfrutarlo porque seguramente sea muy difícil que vuelva a pasar. Tengo tres años desde que retomé el golf y estoy muy contento" , expresó.

La presidenta de la Fundación Imagina, Renée Ybarra, declaró que la entrega de este vehículo representa el apoyo a niñas y niños del Poblado Miguel Alemán.

"Imagina (fue) un torneo hermoso con una causa indispensable, como es la educación de 2 mil niños que estamos atendiendo este ciclo escolar. Llevamos 9 mil niños atendidos y es importante entender que Imagina no es una escuela; es un programa de educación que apoya a nueve escuelas primarias de las 14 que hay en el Poblado Miguel Alemán" , explicó.

Renée Ybarra destacó que el Torneo Imagina 2025 también se llevará a cabo en el Club de Golf Los Lagos, y tiene el objetivo de continuar con la buena causa de ayudar a los más pequeños del Poblado Miguel Alemán.