Falta trabajo de prevención en casos de riñas escolares: Krimilda Bernal

La Directora del Observatorio Sonora por la Seguridad conversó durante el noticiero Expreso 24/7 sobre el aumento de casos de riñas en planteles de la ciudad.

Luego de que en las últimas semanas se han difundido videos en que adolescentes y jóvenes de educación básica se enfrentan a golpes en los planteles y a las afueras de sus centros educativos, Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad afirma que es este es un problema que se ha vuelto recurrente en la ciudad y al que hay que prestarle mayor atención para mejorar la convivencia de los jóvenes del hogar.

“En lo que va del 2023 se han registrado 23 peleas en planteles, a los jóvenes se les han detectado armas blancas como cuchillos, machetes y navajas, incluso a algunos armas de fuego, es gravísimo que nuestras juventudes estén presentando esta clase de riñas al interior de los planteles” , comentó en entrevista para el noticiero Expreso 24/7.

En Hermosillo, comentó la experta en seguridad, la percepción de seguridad urbana ha disminuido según los datos del Inegi, y esto ha posicionado a la ciudad como una de las más conflictivas y problemáticas a nivel nacional, ya que entre vecinos y desconocidos lo más común es que traten de resolver diferencias a golpes.

Sin trabajo preventivo

“Lo que más nos llama la atención es que inmediatamente buscan la atención de la policía municipal, cuando los niveles escolares, desde las direcciones de la escuela, la Secretaría de Educación, psicólogos, trabajadores sociales y los padres de familia son los que deben estar más involucrados para prevenir este tipo de actitudes y peleas, claro, la policía entra en su rol cuando es necesario, pero el sector educativo, incluso el sector salud, junto a los padres, son los primeros en el bloque de contención” , agregó.

Comentó también que los policías siempre son los primeros respondientes, y hacen un llamado a que el resto de las instancias gubernamentales tengan una mejor coordinación, porque si no, no se va a llegar a una buena solución, recalcó en que no sólo es necesario que les digan que no lo vuelvan a hacer, sino fortalecer el tema de la prevención.