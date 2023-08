RFS pide investigar a policías que atendieron el reporte de Alma Lourdes

La líder del colectivo feminista, Leticia Burgos Ochoa señaló la importancia de que las instancias investigadoras revisen las actuaciones policiacas, además de las certificaciones de los elementos para llevar a cabo este tipo de protocolos de violencia a la mujer.

Un llamado a la Fiscalía de Sonora hizo la Red Feminista Sonorense para que investigue a los policías municipales que atendieron el reporte de Alma Lourdes el pasado sábado, luego de haber discutido con Hilario “N.”, quien presuntamente le quitó la vida.

La líder del colectivo feminista, Leticia Burgos Ochoa señaló la importancia de que las instancias investigadoras revisen las actuaciones policiacas, además de las certificaciones de los elementos para llevar a cabo este tipo de protocolos de violencia a la mujer.

“Exigimos que se haga una investigación del protocolo salva, que revisen qué tanto se aplicó y qué tanto no se aplicó o hasta donde se quedaron los policías. Quienes dicen que porque no hubo flagrancia no conoce la ley ni el decreto para prevenir y atender la violencia de género en este estado, yo no estoy diciendo que falló el Sistema Salva, sino que no se aplicó en este caso”, expresó.

Recordó que, desde el 2021 se han destinado recursos para atender la violencia de género y capacitar al personal de Seguridad Pública, motivo por el cual los agentes deberían estar totalmente preparados al momento de atender este tipo de llamados.

“El protocolo establece con precisión dar seguimiento y acompañar a las victimas hasta las instancias correspondientes para que levanten la denuncia, ahí pudo haberse prevenido el asesinato de Alma”, reafirmó.

¿Qué dice la Fiscalía?

Aunque autoridades municipales y estatales señalan que este llamado se atendió en tiempo y forma, el titular de la Fiscalía de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Sánchez señaló que actualmente están enfocados en la vinculación a proceso de Hilario “N.”, pero posteriormente se procederá con una investigación de los policías.

“Vamos a investigar respecto al procedimiento de actuación de las autoridades administrativas y si encontráramos alguna circunstancia irregular actuaríamos conforme a lo que marca la ley. Hasta el momento de lo primero que tenemos no encontramos una circunstancia que haga presumir que el actuar indebido diera como resultado este triste evento donde perdió la vida esta joven”, precisó.